Il Pianella alza la voce: "Da mesi siamo senza un campo di calcio"

E' stata la grande rivelazione del girone B di Promozione nelle ultime settimane di campionato prima della lunga sosta del campionato causata dall'emergenza-contagi. Il Pianella di Marco Coppa si prepara a ripartire dopo un mese: prima tappa il recupero casalingo contro il Fontanelle in programma mercoledì 9 febbraio. Poi domenica 13 tornerà la corsa in campionato con la seconda di ritorno in casa dell'Hatria.

In attesa della ripartenza, Coppa ha lanciato sulla pagina Facebook della società l'allarme campo: "Non abbiamo un campo dove allenarci... Ci dividiamo tra palestre e il parcheggio dello stadio che è in cemento dove possiamo solo correre", il grido del giovane allenatore della squadra quarta in classifica.

"Lo scorso sabato abbiamo fatto un'amichevole a Penne, un modo per rimetterci in campo e permettere ai ragazzi di toccare palla; cosa che non facevamo da parecchio tempo. Nel fine settimana giocheremo ancora in amichevole, questa volta contro la squadra Juniores dello Spoltore - spiega Coppa, ex centrocampista delle giovanili del Pescara e proprio del Pianella, in Eccellenza - . Viviamo in attesa di avere il campo perchè in questa situazione non possiamo stare ancora molto... Il vecchio campo di Pianella? C'è, ma non è idoneo per giocare a calcio e noi non vediamo l'ora di iniziare a lavorare come una squadra di Promozione deve fare. E' un obiettivo importantissimo per noi e per la società, che non ha nessuna colpa anzi, la ringraziamo per la vicinanza e per averci accontentato nelle nostre richieste".