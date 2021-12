Promozione, la Fater Angelini vede la salvezza: 2 a 1 al Mosciano

La Fater si sblocca in casa: 2 a 1 al Mosciano nello scontro diretto fondamentale per la salvezza e testa fuori, per il momento, dalla quintultima posizione.

Vittoria preziosissima quella ottenuta oggi dai ragazzi di mister Nepa (squalificato, in panchina sedeva Fusco) contro una diretta concorrenza.

Partenza sprint dei rossoblu che, tra il 6' e l'11', vanno in rete per due volte. La sblocca Faieta con uno splendido tiro da fuori area che si infila nel sette, poi con Piccioni è bravo a superare il numero uno ospite con un preciso pallonetto su assist di Vespucci. Partita indirizzata sul binario giusto.

Il Mosciano prova a reagire all'uno-due della Fater, ma raramente riesce ad impensierire Olivieri. Al 37' arriva la rete ospite che manda le squadre al riposo sul 2-1.

Nella ripresa i giallorossi partono subito forte alla ricerca del pari, la Fater abbassa troppo il baricentro ed è bravo Olivieri in un paio di occasioni a dire no agli attaccanti ospiti.

In pieno recupero, secondo giallo ed espulsione per Silvaggi, ma la Fater regge l'urto e porta a casa tre punti importantissimi.

Nel prossimo turno trasferta a Sant'Egidio contro il New Club Villa Mattoni per la penultima gara di andata: un'altra finale da non perdere per i ragazzi di Nepa.