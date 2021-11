Fater Angelini "mister X": contro l'Hatria arriva il sesto pareggio

La Fater strappa un punto ad Atri e si mantiene nel gruppo selvaggio del girone B di Promozione in corsa per la salvezza. I pescaresi di Fabio Nepa chiudono sul 3 a 3 contro i teramani e salgono a 9 punti, al pari di Mosciano e Villa Mattoni, a meno due dalla salvezza diretta, occupata con 11 punti proprio da Hatria e Morro d'Oro.

E' il sesto pareggio in dieci gare per la Fater, che recupera lo svantaggio di 1-3 nonostante le pesanti assenze degli ultimi, a cui si aggiunge anche quella del capitano Rossodivita, a causa di un grave problema familiare.

Pronti via e Fater in vantaggio grazie a Vespucci; i padroni di casa pervengono al pareggio grazie ad un rigore generoso concesso dal direttore di gara. Passano pochi minuti e l'Hatria va in vantaggio. Direttore di gara ancora protagonista quando mister Nepa e il suo preparatore atletico vengono espulsi per proteste.

Ad inizio ripresa arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Sembra finita, l'Hatria si rilassa e i pescaresi mettono sul campo tutta la forza nervosa e fisica che resta per concretizzare la grande rimonta.

Accorciano con Faieta e pareggiano con Landucci alla mezzora. Nel finale, lo stesso bomber della Fater viene espulso per un intervento ritenuto nettamente sul pallone: il direttore di gara lo punisce con il rosso tra l'incredulità generale.