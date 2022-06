Promozione: mister Fabio Nepa lascia la Fater Angelini

Rivoluzione totale per la Fater Angelini. Dopo la retrocessione in Prima categoria, è stato già annunciato l'addio del presidente e della proprietà, mentre nelle ultime ore anche i tecnici Fabio Nepa e Luca Fusco, attraverso i canali social del club, hanno annunciato il loro addio.

Fabio Nepa lascia dopo quattro anni alla guida della prima squadra della Fater: “È arrivato anche per me il momento difficile dei saluti. In questa società ho vissuto anni fantastici nei quali ho conosciuto persone eccezionali dal punto di vista sportivo ma soprattutto di vita. Ho sempre considerato la Fater una grande vera famiglia, ma purtroppo oggi le nostre strade si dividono: lo dico a malincuore perché credo di aver dato tanto a questa Società ma so di aver ricevuto in cambio altrettanto. Auguro alla Fater le migliori fortune per il prossimo futuro.”

Si dividono anche le strade tra la Fater e Luca Fusco: il tecnico, che nell'ultima stagione ha guidato con ottimi risultati l'Under 17 regionale, oltre a fare l'allenatore in seconda in Promozione, ha scelto di provare nuove esperienze: "È arrivato il momento più difficile, quello dei saluti. Sono arrivato in questa società 6 anni fa e mai avrei immaginato che sarebbe diventata per me una famiglia, prima da giocatore poi da allenatore ho dedicato corpo e anima per questa maglia.. e forse più di chiunque la sento mia..

Oggi però le nostre strade si dividono, oggi è il momento di intraprendere per me un nuovo percorso. Resteranno Indelebili tante emozioni che porterò dentro di me per tutta la vita. Ho conosciuto persone fantastiche con cui sono nate amicizie che sicuramente vivrò anche fuori dal campo".