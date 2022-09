Promozione: un portiere dai professionisti per la Turris Val Pescara

Per fronteggiare le ambizioni del nuovo Teramo, che giocherà contro le pescaresi nel girone B di Promozione, la Turris Val Pescara corre ai ripari e blinda la porta: arriva il 29enne Federico Serraiocco tra i pali dei rossoblu, portiere cresciuto nel Pescara e con un lungo trascorso nei professionisti. "Il campionato di Promozione girone B sarà come una "Eccellenza2" - dice Rudy D'Amico, patron della Turris - , in considerazione del fatto che tutte le squadre partecipanti, a nostro avviso, saranno davvero competitive anche per l’alto profilo tecnico loro a disposizione". La Turris Val Pescara, per questo, non lascia nulla al caso e si rinforza, essendo con orgoglio la terza squadra di calcio della città di Pescara (dopo la Curi Delfino e, in primis, il Delfino Pescara 1936).

"Con il prezioso contributo e i suggerimenti del “Puma” Gianluca Pacchiarotti, la Turris si è assicurata le prestazioni sportive del portiere, classe '93, Federico Serraiocco, che aiuterà l’emergente classe 2005 Francesco Mastropietro, titolare in Coppa Italia a Penne con una eccellente prestazione", recita la nota del patron D'Amico.

Serraiocco è cresciuto nelle giovanili del Pescara e del Chievo per poi cimentarsi nei campionati di Lega Pro e serie B (Vicenza, Brescia, Carpi e Vis Pesaro), e di serie D (a Teramo dal 2011 a gennaio 2015, nella scalata dalla D alla C2 e dalla C2 alla C1). Pur avendo ricevuto numerose offerte da società di C e di D, dopo un'attenta valutazione ha deciso senza dubbi di contribuire al progetto pescarese della Turris: darà una mano anche sotto l’aspetto tecnico per lo sviluppo presente e futuro nei settori della società. Mercato in uscita: numerose le richieste dall’Eccellenza e Promozione per il portiere classe 2000 Manuel Carità, che ha difeso i pali la scorsa stagione contribuendo alla salvezza. Nei prossimi giorni verrà comunicata la sua nuova destinazione. Ceduto in prestito alla Virtus Pescara il portiere 2003 Jacopo Vespasiani.