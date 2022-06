Promozione: Adamo Pavone non è più l'allenatore del Loreto Aprutino

Dopo aver festeggiato la vittoria del girone C di Prima categoria, con un primo posto meritatissimo, conquistato con 55 punti in 26 partite (15 vittorie, 10 pareggi e una sola sconfitta), il Loreto Aprutino aveva annunciato la conferma del tecnico Adamo Pavone per la stagione 2022/2023, quella del ritorno in Promozione dei biancazzurri. Poche ore fa, però, la stessa società ha ufficializzato la separazione dall'allenatore 43enne di Montebello di Bertona, artefice della promozione. Una scelta personale di Pavone, che ora costringe la società biancazzurra a pescare sul mercato un erede all'altezza per tornare da protagonista in una categoria importante del calcio regionale.

Per una cittadina che ha vissuto più di un decennio in Eccellenza, sfiorando la promozione in D vent'anni fa (era la SS Lauretum), la festa per il ritorno in Promozione è stata una liberazione, dopo aver ricominciato da zero (dalla Terza categoria) solo sei anni fa. Questa è la terza promozione della nuova società del presidente Delle Monache, che l'anno scorso aveva perso la finale play-off e questa volta non ha fallito, vincendo il campionato con un primo posto prestigioso.

Il comunicato

"Il Loreto Aprutino Calcio comunica che Adamo Pavone non sarà alla guida della squadra nella prossima stagione sportiva. Mister Pavone dovrà lasciare per motivi strettamente personali. Con tutto il suo staff ci teneva a ringraziare pubblicamente la società, i giocatori, i tifosi e tutta la città di Loreto Aprutino per l'affetto, l'accoglienza e per questa fantastica annata passata insieme. Ad Adamo Pavone e tutto lo staff tecnico va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in biancazzurro e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale".