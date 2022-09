Promozione, al via il campionato delle pescaresi

E’ arrivato il momento di tornare in campo anche per le società dei tre gironi del campionato di Promozione 2022/2023. I calendari sono stati presentati ad Alanno, nell’elegante location del Ristorante Villa Alessandra, alla presenza dei Presidenti delle società partecipanti. Le formazioni pescaresi sono divise tra il gruppo A (Scafapassocordone) e il gruppo B (Penne, Lauretum, Pianella, Turris e Elicese), lo stesso in cui esordirà la nuova Città di Teramo. Il campionato scatterà il prossimo 18 settembre e terminerà il 16 aprile, prima del via a play-off e play-out. Le partite delle pescaresi nella 1a giornata (ore 15:30): Scafapassocordone - Montorio88 (girone A); Casoli - Elicese; Favale - Penne; Lauretum - Rosetana; Pianella - Mosciano; Turris - Villa Mattoni (girone B). E' possibile scaricare il calendario integrale sul sito www.abruzzo.lnd.it

Il discorso inaugurale del Presidente Memmo

Il via ufficiale al secondo campionato regionale lo ha dato il Presidente del Comitato LND Abruzzo, Ezio Memmo, nel suo discorso di apertura in cui ha toccato i punti fondamentali della sua politica di gestione e sviluppo del calcio regionale.

“Abbiamo scelto una modalità diversa quest’anno per dare il via ai campionati, e la trasferiremo a tutte le categorie, che per me hanno tutte la medesima identità, così come i progetti. Questo incontro con i Presidenti l’abbiamo voluto per mettere la palla al centro. E per noi del Comitato al centro c’è il Presidente, la persona che con impegno ed energia avvicina a sé tutte le figure del calcio. Il nostro mandato è iniziato con il Covid, che ha reso difficile la gestione del nostro mondo. Quest’anno potrebbe essere più semplice partire, ma se dovesse accadere qualcosa ci adatteremo strada facendo. Quest’estate abbiamo avuto una situazione che ci ha creato un minimo di disagio, ma voglio fare chiarezza su quello che abbiamo vissuto”, ha detto in un intervento appassionato davanti ai presidenti delle società.

Memmo ha ribadito la centralità dei presidenti nel mondo del calcio regionale: “Il presidente dev’essere al centro delle società, che sono punti fermi dei nostri territori, presidi anche medici, perché lavoriamo per la salute dei nostri giovani tesserati. E siamo riferimenti sociali: mettiamo insieme le persone attorno alla passione e agli obiettivi. Dobbiamo essere bravi a seminare per il futuro, lavorando per i settori giovanili, ad esempio, e a lavorare per una progettualità, anche economica. Stare insieme, parlare, discutere, confrontarsi, per voi Presidenti è l’occasione migliore per costruire insieme il futuro del nostro calcio”.

Il Presidente è tornato a battere anche sull’importanza degli impianti: “E’ un aspetto importante del nostro progetto. Oggi in Abruzzo abbiamo censito oltre 750 campi, ma appena il dieci per cento di questi ha l’agibilità. Significa che manca la manutenzione ordinaria, è importante dialogare con le amministrazioni comunali. Stiamo facendo un lavoro certosino andando in tutti i Comuni e conoscere meglio dettagli e problemi. I nostri campi devono essere luoghi di divertimento e salute, non diventare al contrario luoghi pericolosi”.

Molto caro al numero uno del Comitato regionale il tema della Riforma dei campionati: “E’ indispensabile. A dicembre inizierà il percorso con l’assemblea della Federazione che aprirà al cambiamento delle regole. Noi del Comitato formeremo una Consulta per le modifiche da apportare ai nostri campionati. Dovremo riportare, ad esempio, la Promozione a 32 squadre. Oggi ne abbiamo 43. Anche nel settore giovanile dobbiamo capire qual è il sistema migliore per far crescere i nostri giovani”.

Prima di lasciare spazio ai calendari, il Presidente Memmo ha fatto chiarezza sull’arrivo della nuova società SSD Città di Teramo nel panorama del calcio dilettantistico abruzzese: “Dobbiamo parlare in maniera chiara e trasparente, come questo Comitato fa abitualmente e ha fatto sempre negli anni. La Presidenza della Figc ci ha comunicato dell’istanza del Sindaco di Teramo presentata per salvaguardare il valore della sua città e del suo territorio. Io mi sono rimesso alla decisione del Presidente Federale Gravina, che ha concesso al Teramo il titolo nel campionato di Promozione. Qualche Presidente di società, preoccupato, mi ha chiamato e io ho risposto a tutti. Qualcuno ha detto che al Teramo è stato riservato un trattamento di favore, ma non è così. Noi seguiamo la decisione del Presidente Federale, che ha rispettato le regole e ha deciso. Abbiamo lavorato ore e ore per arrivare alla nuova formulazione dei calendari”.

Sul girone della nuova SSD Città di Teramo, quello delle formazioni teramane e pescaresi, Memmo ha concluso dicendo: “Teramo rappresenta capoluogo di provincia, un territorio ampio e una storia calcistica importante: per questo è stato inserito nel girone di sua maggiore pertinenza geografica. Abbiamo già fatto partire la richiesta per le società che giocheranno nel girone B di ristori che serviranno a coprire le somme necessarie a risolvere il problema dell’impiantistica nelle partite casalinghe contro la nuova società”.

Già formata e operativa la Commissione di lavoro per garantire sicurezza e ordine nelle partite in trasferta del Teramo: “La Commissione si coordinerà e lavorerà preventivamente per organizzare al meglio le partite in trasferta del Teramo. Abbiamo già incontrato il vice Questore. Torno alla questione precedente: i nostri campi devono essere più sicuri”.