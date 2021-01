Al via il progetto Pescara College, la scuola calcio biancazzurra. Nasce dall’incontro di due eccellenze cittadine: la Delfino Pescara 1936 e la Scuola Maior. Verrà presentata sabato 16 gennaio alle ore 12, proprio nell’Istituto Maior. Ecco cosa si legge in una nota

"L’obiettivo del progetto è quello di tutelare il patrimonio giovani, offrendo loro attività sportive ottimizzate alla vita scolastica, così da arrivare ad una scelta finale ponderata e non obbligata, scaturita dalla passione e non dalla rinuncia".

Per la Pescara Calcio il futuro dei giovani è un "argomento importante", perché essi "rappresentano la vera miniera per il club sia come calciatori che come professionisti dello sport". Di conseguenza, fa sapere la società, "sapere di poter garantire loro un percorso sportivo importante e scolastico di alta qualità è per noi oggi motivo di orgoglio".