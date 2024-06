A Ripa Teatina il primo Memorial per ricordare il pescarese Marco Taraborrelli: "Uniti nel ricordo di Tarabobo"

Una partita per mantenere ancor più vivo, qualora ce ne fosse bisogno, il ricordo di Marco Taraborrelli, amatissimo ex cuoco e portiere di calcio morto in un incidente a 42 anni lo scorso ottobre. Lo schianto nella notte a Ripa Teatina, a poche centinaia di metri da casa, contro una recinzione. A circa 8 mesi dalla prematura scomparsa di un uomo che ha lasciato un segno indelebile e positivo nelle vite di chiunque lo abbia incontrato, martedì 25 giugno alle ore 20:45 negli impianti Rocky Marciano di Ripa Teatina ci sarà una serata in ricordo di "Tarabobo". E' stata infatti organizzata una partita amichevole tra la squadra locale e una selezione di amici del compianto Marco. Durante la serata sarà possibile effettuare una donazione all'associazione Carrozzine Determinate.