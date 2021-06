I ragazzi della Primavera del Pescara in visita a Firenze prima del match contro la Nazionale a Coverciano [VIDEO]

Il test match è in programma alle 17,30 di oggi 12 giugno e vedrà in campo i ragazzi biancazzurri allenati da mister Pierluigi Iervese

Tanta emozione e voglia di scendere in campo per i ragazzi della Primavera del Pescara Calcio che oggi pomeriggio 12 giugno affronteranno in un test match la Nazionale Italiana di Mancini, che ieri ha battuto per 3-0 la Turchia nella partita inaugurale dei campionati europei.

La partita si disputerà a Coverciano dove i giovani biancazzurri, allenati da mister Pierluigi Iervese, sono già arrivati in mattinata visitando anche Firenze . Ricordiamo che la Primavera del Pescara ha conquistato pochi giorni fa la Supercoppa Primavera 2 e la promozione nel campionato Primavera 1. Calcio d'inizio alle 17,30.