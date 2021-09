Primavera da sogno: ribalta il Napoli e conquista il primo successo in campionato

Grande vittoria per i ragazzi di Iervese in diretta tv nel posticipo della 4a giornata. Dall'1 a 0 per i partenopei all'1-3 finale con Blanuta (doppietta) e Delle Monache

Con una rimonta perfetta confezionata tutta nel primo tempo, il Pescara di Iervese vince sul campo del Napoli 3 a 1 e conquista la prima vittoria nel campionato Primavera1.

Napoli subito avanti, ma la squadra di Iervese è in partita e trova il pari dopo poxhi giri di lancette con il bomber moldavo Blanuta, abile a sfruttare un'indecisione in area di Hysaj. Il sorpasso lo firma Delle Monache poco dopo la mezzora: l'attaccante classe 2005 del Pescara fa partire un destro a giro che fulmina Idasiak per l'1 a 2. Il gol della vittoria arriva prima dell'intervallo: cross da sinistra ancora per Blanuta che stacca e di testa non perdona il portiere napoletano. Nella ripresa grande gestione del match per i giovani biancazzurri, ad un passo addirittura dal poker con Dino Mehic che di testa sfiora il palo.

Ora la sosta di due settimane, alla quale i baby del Delfino arrivano nel migliore dei modi (4 punti) e con il morale a mille, mettendosi alle spalle nientemeno che Milan e Sassuolo.

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo, Manè; Spavone, Coli Saco, Zanoli, Marranzino; D'Agostino, Ambrosino.

A disp. Boffelli, Giannini, Pontillo, Spedalieri, Marchisano, Di Dona, Flora, Gioielli, De Pasquale, De Marco, Longobardi, Cioffi, Mercurio, Pesce. All. Frustalupi.

PESCARA (4-3-3): Lucatelli; Longobardi, Sakho, Palmentieri, Colazzilli, Mehic Dino, Mehic Amer, Kuqj, Blanuta, Patanè (32' s.t. Thiam), Delle Monache. A disp. Servalli, Savarese, Postiglione, Scipione, Colarelli, Dagasso, Caliò, Straccio, Scipioni, Stampella, Di Dio. All. Iervese.

Reti: 3’ p.t. Marranzino (N), 6’ p.t. e 47’ p.t. Blanuta (P), 33’ p.t. Delle Monache (P).