I prezzi dei biglietti delle prossime due amichevoli del Pescara

I biglietti per le prossime due amchevoli del Pescara saranno in vendita a partire dalle ore 17 di oggi, mercoledì 17 agosto, nel negozio ufficiale della Pescara Calcio in via Carducci 69.

Si potranno acquistare i tagliandi validi per le partite contro il Rimini e la Vis Pesaro.

I biancazzurri giocheranno contro il Rimini il 21 agosto alle ore 17 nello stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina e contro la Vis Pesaro il 28 agosto alle ore 18 nello stadio Adriatico-Cornacchia.

Ingresso gratuito per gli abbonati stagione sportiva 2022/2023 della Pescara Calcio (entrambe le partite) mentre costerà 5 euro il biglietto per la partita contro il Rimini (ingresso gratuito per gli under 7) con apertura dei settori tribuna Est e tribuna ovest. Mentre per la sfida del 28 agosto allo stadio Adriatico 5 euro (ingresso gratuito Under 7) curva nord e tribuna adriatica e 10 euro ( ingresso gratuito Under 7) per la tribuna Majella.