Potenza - Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Tutto pronto per servire il poker sul tavolo del Potenza. Il Pescara oggi pomeriggio gioca al Viviani, un campo stregato nella storia biancazzurra, per provare a conquistare la quarta vittoria esterna della stagione. Ma i biancazzurri non hanno mai vinto contro i lucani in trasferta. Gli ultimi tre precedenti parlano di un ko e due pareggi per 0 a 0. Colombo vuole riscrivere la storia e punta sugli ex di turno Cuppone e Lescano per regalare al popolo pescarese la prima vittoria a Potenza. Gyabuaa squalificato, Kraja farà la mezzala e Palmiero il play. Con Mora a completare il reparto. Desogus in attacco preferito a Delle Monache e Kolaj, i bomber di Coppa. Vergani c'è, ma parte dalla panchina. I lucani con l'argentino Belloni in attacco dal 1': è un ex al pari di Del Sole e Alastra (assente), e dei baby Masella e Logolosu, entrambi nella formazione di partenza di Siviglia.

Potenza - Pescara: probabili formazioni