Pordenone-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita al Pordenone per la 28a giornata di serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pordenone-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Guido Teghil”. La gara è appena iniziata.

1' Comincia il match. All'11' l'arbitro giudica irregolare l'intervento di Vogliacco (ammonito) su Maistro. 21' sostituzione nel Pordenone: entra Zammarini, esce Vogliacco. 29' altra sostituzione nelle file del Pordenone: entra Musiolik, esce Morra. 34' l'arbitro giudica irregolare l'intervento di Rigoni (ammonito) su Mallamo.

40' Bellanova atterra un avversario e rimedia il cartellino giallo. L'arbitro fischia una punizione in favore degli avversari. 42' La situazione è sotto gli occhi di tutti: i biancazzurri non tirano in porta e, di conseguenza, non creano occasioni. Così non si va lontano. 45' il primo tempo si conclude sul parziale di 0-0.

Inizia la ripresa. 46' sostituzione nel Pordenone. Entra Stefani ed esce Barison. 58' Sostituzione nel Pescara: entra Busellato, esce Valdifiori. 66' doppia sostituzione tra gli ospiti: entra Capone, esce Maistro; entra Ceter, esce Odgaard.

68' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Zammarini (ammonito) su Galano. 70' traversa colpita dal Pescara con Galano. 75' Sostituzione nel Pordenone: entra Rossetti, esce Scavone. La partita finisce qui: grazie per averci seguito e alla prossima!