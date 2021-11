Pontedera-Pescara, le ultime e le parole di Auteri

A caccia della vittoria esterna che manca da due mesi. Il Pescara domani pomeriggio a Pontedera, sul campo sintetico dello stadio Mannucci, non può fallire: deve ritrovare i tre punti e rilanciarsi in classifica. Auteri conferma il 4-3-3, ma per la prima volta in campionato gioca senza il capitano Memushaj, squalificato. Al suo posto andrà Zappella, un terzino adattato a mezzala. Esperimento causato dall'emergenza del reparto centrale. Out dell'ultimora anche Bocic e Galano: i due esterni offensivi hanno problemi fisici e non partono per la Toscana. Tra i pali il dubbio Iacobucci-Sorrentino tiene banco, ma l'allenatore dovrebbe far esordire il 30enne pescarese arrivato due settimane fa. In attacco Ferrari certo del posto, De Marchi probabilmente con lui e uno tra Clemenza e D'Ursi.

“I risultati negativi incidono sull’umore dell'ambiente, rispetto alle prime giornate abbiamo perso la positività e questo ci dispiace. Capiamo la delusione di tutti. Diciamo, però, che avremmo meritato qualche punto in più, anche se queste oggi sono solo chiacchiere, bisogna solo lavorare e migliorare. La classifica mi fa vivere male: io vivo il calcio in modo totale, se vanno male le cose sul campo, sto male anche fuori. Provo rabbia e delusione".

Il Pontedera che avversario sarà? "Squadra aggressiva, che prova ad approfittare anche del sintetico, su cui le azioni prendono velocità. I toscani hanno solidità, mi hanno fatto una buona impressione. Sarà una partita molto difficile".

Sulla formazione, Auteri chiude così: "Iacobucci sta meglio, ma Sorrentino gioca con autorevolezza e personalità. Ho già deciso chi scenderà in campo, ma non lo dico alla vigilia. Bocic e Galano hanno problemi fisici. Chiarella ha ricominciato ad allenarsi con noi, a breve tornerà a disposizione".

LE PROBABILI FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-1-1)

1 Sposito; 6 Shiba, 23 Matteucci; 14 Bakayoko; 21 Perretta, 10 Barba, 8 Caponi, 13 Catanese, 3 Milani; 20 Benedetti; 9 Magnaghi. A disp. 12 Angeletti, 30 Santarelli, 2 Parodi, 15 Di Meo, 5 Pretato, 4 Bardini, 17 D'Antonio, 16 Marianelli, 24 Regoli, 7 Mattioli. All. Maraia.

PESCARA (4-3-3)

14 Iacobucci; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 29 Nzita; 13 Zappella, 21 Pompetti, 91 Rizzo; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 30 De Marchi. A disp. 1 Radaelli, 22 Sorrentino, 5 Illanes, 38 Frascatore, 27 Veroli, 3 Rasi, 16 Diambo, 79 Sanogo, 7 D'Ursi, 10 Marilungo, 17 Rauti. All. Auteri.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

Stadio Mannucci, Pontedera, ore 17.30. Diretta su Eleven Sports