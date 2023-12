Pontedera-Pescara, Zeman a caccia di conferme: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Nel quartier generale provvisorio biancazzurro, il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove la truppa è arrivata dopo aver espugnato Chiavari, il Pescara sta preparando la sfida di Pontedera di martedì 5 dicembre con calcio di inizio alle ore 18:30. Si tratta del recupero del match originariamente previsto in data 19 novembre e rinviato su richiesta del club biancazzurro, che all'epoca aveva 3 giocatori convocati nelle rispettive Nazionali (Tunjov, Accornero e Staver) ed aveva dunque optato per usufruire della facoltà concessa dal regolamento. Dopo aver archiviato la crisi con il 2-1 in casa dell'Entella, nel pieno di un vero e proprio tour de force, mister Zeman va a caccia di punti e conferme in vista del rush finale di girone d'andata. Non sarà però facile fare bottino pieno: in classifica i toscani occupano il settimo posto con 23 punti, una sola lunghezza di ritardo dal Pescara e sono reduci dall'acuto di Ancona

LE ULTIME - Per la partit in terra di Toscana, mister Zdenek Zeman potrebbe essere costretto a fronteggiare un'emergenza: è quella nell'out destro di difesa. Piero, che era in diffida, contro l'Entella dalla panchina ha rimediato il giallo per proteste che ha fatto scattare automaticamente la squalifica e Floriani Mussolini, l'altro terzino in rosa, accusa un affaticamento muscolare. Ha svolto la rifinitura regolarmente e c'è ottimismo sul suo recupero, ma la riserva verrà sciolta solo in extremis. In caso (improbabile) di forfait, pronto Pellacani esterno con Brosco centrale; in caso (probabile) di recupero, fascia all'ex Lazio e cuore della difesa all'ex Virtus Verona. Tunjov, escluso a sorpresa a Chiavari dall'undici iniziale, si candida per una maglia da titolare a centrocampo al posto di De Marco e Franchini, match-winner dell'ultimo turno, può soffiare il posto ad Aloi. In avanti, Masala insidia Merola: può essere lui la grande novità. Zeman infatti deve ragionare nell'ottica delle 3 partite in 8 giorni perchè sabato ci sarà Pescara-Olbia all'Adriatico. Il Pontedera sarà privo del 36enne portiere Giuseppe Stancampiano, per lui campionato finito a causa del rottura del crociato e del duo Cerretti - Provenzano (entrambi infortunati).

L'ARBITRO - Dirigerà la contesa Dario Di Francesco di Ostia Lido, al terzo anno in Lega Pro. Ha diretto in passato una sola volta il Delfino, quasi un anno fa, il 18 dicembre 2022: Pescara-Picerno 0-1. Due, invece, i precedenti col Pontedera: pari esterno (1-1) in questa stagione col Perugia e vittoria casalinga (2-0) contro l’Imolese nel campionato 2022-23. Sarà coadiuvato dai guardalinee Carmine De Vito della sezione di Napoli e Nicola Di Meo della sezione di Nichelino, con quarto ufficiale Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto.

CURIOSITA' - Due i precedenti tra le squadre. che risalgono al campionato di serie C 2021-22 quello che in riva all'Adriatico è stato contrassegnato dalla staffetta Auteri-Zauri. Vittoria casalinga del Pontedera per 2-1 (con grande protagonista l'attuale biancazzurro Milani, gol e assist per Magnaghi) e pari per 1-1 all’Adriatico nel match di ritorno. Oltre al già citato Milani, l'altro ex della sfida è Francesco Nicastro.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Milani, Tunjov, Squizzato, Franchini, Merola, Cuppone, Accornero.

Pontedera: (3-4-2-1): Lewis, Calvani, Guidi, Martinelli, Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori, Benedetti, Ianesi, Nicastro. All. Canzi

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pontedera-Pescara, partita valida come recupero della gara del girone B Lega Pro originariamente prevista il 19 novembre, in programma adesso smartedì 5 dicembre alle ore 18:30 allo stadio Mannucci di Pontedera, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now.