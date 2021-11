Pontedera-Pescara, chi è l'arbitro del match e le info sui biglietti

La prossima sfida di campionato Pontedera-Pescara, in programma domenica alle 17,30, sarà diretta da Michele Delrio di Reggio Emilia. Il fischietto emiliano è il figlio del deputato Graziano Delrio, ex ministro dei Trasporti. Laureato in Giurisprudenza, Michele è uno dei nove figli di Delrio, deputato del Partito democratico, ex ministro degli Affari regionali, delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Michele Delrio sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani di Fermo e Davide Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale Stefano Peletti di Crema.

BIGLIETTI

E' aperta la vendita dei tagliandi validi per la gara in oggetto in tutti i punti vendita ETES ed online sul sito www.etes.it. Costo del biglietto settore ospiti € 12,00 oltre il diritto di prevendita.

A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, dal Decreto Legge del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e del DPCM 17 giugno 2021 si comunica che il Settore ospiti (Tribunette B e C e Gradinata Sud, per una capienza del 75% del totale come previsto per la cosi? detta “Zona Bianca”, corrispondente ad un numero massimo di 645 posti) sara? vendibile, previa esibizione del documento di identita? e del green pass, fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

Si ricorda che la biglietteria sara? chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita ETES piu? vicini a Pescara oppure online sul sito www.etes.it.