Lesione al flessore, Pompetti torna l'11 ottobre contro l'Entella

Tutto confermato: Marco Pompetti si ferma per una lesione al flessore. Salta tre partite contro Viterbese (sabato all’Adriatico), Gubbio (nel turno infrasettimanale) e Reggiana (domenica 3 ottobre). L’allenatore conta di riaverlo a disposizione nel match in trasferta contro l’Entella (lunedì 11 ottobre).

Tutto ok per Luca Clemenza: nessun problema alla caviglia, si sta allenando con i compagni ed è pronto per la Viterbese. STa bene anche Ingrosso, che aveva preso una botta ad una spalla nella partita contro il Montevarchi. Ieri consulto medico con il professor Tavolieri nella clinica Pierangeli con esito positivo per il difensore: anche lui a disposizione per sabato.

Ieri doppia seduta di allenamento pal Poggio con lavoro atletico al mattino, forza e partitella nel pomeriggio. Gol vittoria realizzato da Franco Ferrari nella partitella pomeridiana. Iniziata ieri la vendita per la partita contro la Viterbese: ridotti i prezzi in curva nord. Dalla prossima partita, in programma il 3 ottobre contro la Reggiana, ulteriori novità promozionali rivolte ai tifosi per riempire l'Adriatico.