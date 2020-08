Pescara, cambia la data di andata dei play out in attesa della decisione sul Trapani. Il collegio di garanzia del Coni, infatti, dovrà discutere giovedì 6 agosto il ricorso della società siciliana contro la penalizzazione subìta di 2 punti, e quindi la Lega B ha stabilito lo spostamento della prima partita, che non si disputerà più venerdì 7 agosto alle ore 21 ma lunedì 10 agosto, sempre alle ore 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritorno, come già previsto, si giocherà invece alle ore 21 di venerdì 14 agosto. Il motivo di questa scelta è presto detto: qualora il collegio di garanzia dovesse accogliere il ricorso del Trapani, restituendogli i punti sottratti, sarebbe quest'ultima squadra a disputare i playout con il Perugia al posto del Pescara, che a quel punto retrocederebbe direttamente in Lega Pro.