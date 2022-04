Pistoiese - Pescara: la vigilia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Pescara a Pistoia domani seradeve vincere a tutti i costi contro gli Orange toscani, sperando che Cesena e Virtus Entella vadano a vuoto nei rispettivi impegni, per scalare ancora la classifica e guadagnare terreno nella corsa a ostacoli degli spareggi per la serie B.

Zauri recupera Memushaj. Tra i toscani, privi di Vano (squalificato), probabile il ritorno tra i convocati di Valiani. Gli ex Bocic e Di Massimo in attacco. Dirigerà Arace della sezione di Lugo di Romagna. Tornano a disposizione anche Rauti e Illanes. Pontisso convive da tempo con un problema all’alluce, ma stringerà i denti.

Dubbio Delle Monache: il giovane attaccante di Cappelle sul Tavo si trova in ritiro con la Nazionale Under 17, ma potrebbe raggiungere i compagni in ritiro questa sera o domattina direttamente da Coverciano. Non sono partiti per la Toscana lo squalificato De Risio, gli infortunati Chiarella e Zappella (lussazione alla spalla e rischio stagione finita).

Zauri in difesa rilancerà dal 1′ Cancellotti a destra, mentre sull’altro versante confermerà Frascatore, un ex della partita (con la Pistoiese ha giocato nella stagione 2014-15). Ci sono anche Ingrosso, Drudi e Illanes, oltre a Ierardi. I primi due dovrebbero giocare dal 1’ al centro della retroguardia. A centrocampo Pompetti e Diambo saranno in campo regolarmente. In attacco tutto confermato dopo la buona prova contro il Grosseto del trio offensivo: Clemenza e D’Ursi a supporto di Ferrari, anche lui ex di turno, con 13 reti in maglia arancione nella stagione 2017-18.

Probabili formazioni

PISTOIESE (3-5-2): 90 Seculin; 42 Moretti, 16 Portanova, 3 Sottini; 94 Mezzoni, 34 Suciu, 6 Marcucci, 23 Folprecht, 33 Martina; 11 Bocic, 99 Di Massimo. Allenatore Alessandrini.

PESCARA (4-3-2-1): 22 Sorrentino; 23 Cancellotti, 18 Drudi, 28 Ingrosso, 38 Frascatore; 21 Pompetti, 20 Pontisso, 16 Diambo; 97 Clemenza, 7 D'Ursi; 9 Ferrari. Allenatore Zauri.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna

Pistoiese - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Pistoiese - Pescara in programma domani, giovedì 13 aprile, alle 21, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.