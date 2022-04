Pistoiese - Pescara ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Assalto finale al terzo o al quarto posto. Questa sera alle ore 21 il Pescara a Pistoia per la penultima di campionato. Restano poche possbilità di scalare almeno un'altra posizione in classifica. Zauri, con il centrocampo incerottato, passa alla difesa a tre. Indisponibili De Risio (squalificato), Zappella, Chiarella, Di Gennaro e Delle Monache. Tornano Memushaj, Rauti, Illanes, Drudi e Ingrosso. Nella Pistoiese out Vano per squalifica e Tramacere causa infortunio.

Probabili formazioni

PISTOIESE (3-5-2) Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Folprecht, Martina; Bocic, Di Massimo. A disp. Pozzi, Crespi, Nica, Di Matteo, Venturini, Basani, Valiani, Minardi, Stijepovic, Paolini, Florentine, Pertica, Castellano, Pinzauti, D’Antoni All. Alessandrini.

PESCARA (3-4-2-1) Sorrentino; Ierardi, Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Pompetti, Pontisso, Frascatore; Clemenza, D’Ursi; Ferrari. A disp. Iacobucci, Barretta, Illanes, Nzita, Rasi, Veroli, Diambo, Memushaj, Blanuta, Cernigoi, Rauti, Lazcano, Kuqi All. Zauri.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna.

Pistoiese - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Pistoiese - Pescara in programma oggi, giovedì 14 aprile, alle 21, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.