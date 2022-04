Pistoiese - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Pistoiese - Pescara, in programma giovedì 14 aprile alle 21,00. Biancazzurri che, dopo la vittoria contro il Grosseto, affrontano i toscani in trasferta alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

PRIMO TEMPO

Inizia il match e subito la Pistoiese pericolosa: servito Bocic che non aggancia e il Pescara si salva. La squadra di casa sembra aver preso il controllo del gioco. Al 10' punizione da posizione interessante per il Pescara: nulla di fatto.All'11' conclusione altissima di Clemenza. Al 12' ammonito Ierardi per un fallo al limite dell'area. Sulla punizione Sorrentino blocca senza problemi. Al 14' altro calcio di punizione per la Pistoiese, questa volta da posizione molto pericolosa. Sulla conclusione gol annullato ai padroni di casa. Il Pescara sembra subire completamente il gioco degli avversari senza riuscire ad uscire dalla sua metà campo. Al 20' gran gol di D'Ursi: da circa 20 metri infila l'incrocio dei pali: 1-0 per il Pescara. Al 23' ammonito l'allenatore della Pistoiese Alessandrini per proteste. Dopo il gol i biancazzurri sembrano aver preso coraggio e iniziano a creare gioco. AL 26' di testa Ierardi palla di poco fuori. Al 30' ad un soffio dal pareggio la Pistoiese con una conclusione di Di Massimo che esce di pochissimo. Pistoiese che preme in cerca del pareggio. Al 37' Bocic da pochi metri calcia male e palla in mano a Sorrentino. Al 38' pareggio dei padroni di casa: su un cross palla al centro dell'area piccola, palla deviata in rete: 1-1 e gol assegnato a Moretti su probabile deviazione di un giocatore biancazzurro. Al 41' altro gran tiro del Pescara con Pontisso, palla di poco alta. Al 43' di testa Ferrari mette dentro su un cross di Clemenza: 2-1 per i biancazzurri. Finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa: al 51' gol del Pescara: Illanes, entrato all'inizio della ripresa per Ierardi, si ritrova solo davanti al portiere e non sbaglia. 3-1 per il Pescara. Biancazzurri che hanno preso in mano il gioco, gli avversari sembrano storditi dal terzo gol. Al 60' cade Di Massimo nell'area del Pescara, palla sul fondo e proteste dei padroni di casa per un presunto rigore non assegnato. Il Pescara controlla la partita senza subire particolarmente i tentativi della Pistoiese di tornare in gara. Al 70' punizione per la Pistoiese con Di Massimo: palla alta. Esce Di Massimo entra D'Antoni, esce Mezzoni entra Pinzauti, esce Pertica per Folprecht . Doppio cambio nel Pescara al 74': entrano Rauti e Diambo escono D'Ursi e Pontisso. Al 75' cartellino giallo per Portanova. All'83' bel contropiede del Pescara, palla a Ferrari che di sinistro manda alto. Esce lo stesso Ferrari entra Cernigoi. All'85' entra Nica esce Portanova. All'86' di testa Drudi di poco alto. All'87' entra Memushaj esce Cancellotti. Tre i minuti di recupero. Finisce il match: Pistoiese Pescara 1-3.

PISTOIESE (3-5-2) Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Folprecht, Martina; Bocic, Di Massimo. A disp. Pozzi, Crespi, Nica, Venturini, Florentine, Castellano, Stijepovic, Basani, Pinzauti, D’Antoni, Pertica, Paolini. All. Alessandrini.

PESCARA (3-4-3) Sorrentino; Ierardi, Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Pompetti, Pontisso, Frascatore; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disp. Iacobucci, Rasi, Illanes, Memushaj, Cernigoi, Diambo, Rauti, Veroli, Nzita, Kuqi, Blanuta, Lazcano. All. Zauri.

ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna.