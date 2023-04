Pineto in fermento, manca una vittoria per la promozione in serie C

Il calcio abruzzese pronto a festeggiare una prima storica: il Pineto è ad un passo dalla promozione in serie C. La formazione del litorale teramano ha bisogno di un'altra vittoria, domenica prossima al "Mariani-Pavone", contro il Porto d'Ascoli, per chiudere i conti in vetta al girone F e balzare, dopo tanti anni di storia, nel calcio professionistico. Obiettivo solo sfiorato più di 40 anni fa dai pinetesi, che ora sta per diventare realtà sotto la guida del presidente Brocco e del tecnico marchigiano Amaolo. La Lega Pro difficilmente sfuggirà ai biancazzurri, che hanno un ampio vantaggio sul Senigallia (+6), secondo, a tre giornate dalla fine del campionato. In caso di successo, quindi, per i marchigiani non ci saranno più margini per rimontare sui teramani. Che presto giocheranno anche la storica finale di Coppa Italia di serie D. Daniele Amaolo recupera il 2003 Ceccacci in difesa. Con lui si ricompone il trio centrale difensivo (insieme a Nonni e Di Filippo). Domenica sarà assente invece Della Quercia, squalificato.

Questione stadio

Subito dopo la promozione in Lega Pro, il Pineto dovrà far partire in tempi rapidissimi i lavori di adeguamento del piccolo stadio "Mariani-Pavone". Mercoledì scorso alcuni delegati della Lega Pro, assieme alla dirigenza pinetese e a rappresentanti del Comune di Pineto, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per valutare le opere da realizzare in tempo utile per agosto prossimo. Ecco cosa prevede la Lega di C: l’attuale palestra diventerà la sala stampa, mentre la tribuna stampa sarà allungata con ulteriori box per permettere alle tv di trasmettere in diretta le partite. Gli spogliatoi non saranno rifatti ex novo, ma saranno adeguati agli standard previsti dal regolamento. La stessa cosa dicasi per il terreno di gioco, che sarà allargato di tre metri (uno e mezzo per lato). Basterà poco per vedere a Pineto la serie C e, forse, anche un derby contro il Pescara di Zeman...