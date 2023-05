Il Pineto a caccia dello scudetto di serie D

Dopo aver celebrato lo storico salto in serie C, per la prima volta nella sua storia, il Pineto non ha ancora chiuso i conti con la sua leggendaria stagione. La formazione del patron Silvio Brocco dovrà giocare la finale di Coppa Italia di serie D e sarà impegnata anche nella Poule Scudetto dei dilettanti, riservata alle nove vincitrici dei rispettivi gironi di serie D. Prima dei teramani adriatici altre abruzzesi hanno conquistato il tricolore in passato, come il Lanciano della famiglia Angelucci e la Pro Vasto. Ora tocca al Pineto provare ad entrare nella storia della serie D italiana.

Definito il calendario dei biancazzurri per la Poule Scudetto 2022/2023. I rivieraschi affronteranno le vincitrici dei gironi D ed E rispettivamente Arezzo, affrontata nei quarti di Coppa Italia, e Giana Erminio sua avversaria nella prossima finale di Coppa che si giocherà in Toscana. Le squadre si affronteranno con partita secca di sola andata. Accederanno alle semifinali le vincitrici dei tre raggruppamenti e la migliore seconda assoluta. Primo match vedrà gli abruzzesi impegnati in trasferta a Gorgonzola contro la Giana Erminio, uscita sconfitta per 3-1 contro l’Arezzo. Successivamente domenica 21, al “Mariani – Pavone”, gli adriatici riceveranno i toscani.

Il calendario del Pineto nella Poule Scudetto

17/05 – H. 16:00 – Giana Erminio – Pineto

21/05 – H. 16:00 – Pineto – Arezzo