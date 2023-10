Pineto - Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Pineto - Pescara in programma alle 20,45 nello stadio Adriatico Cornacchia.

PRIMO TEMPO

Parte il match, Pescara subito deciso nel cercare di prendere il controllo del gioco.All'11 grande occasione per Merola che ruba in pallone nell'area del Pineto ma calcia male e la palla esce lontana dallo specchio della porta. Al 21' ancora Pescara con una grande ripartenza dei biancazzurri, miracolo di Tonti che sfiora e manda in angolo. Il Pineto riesce però a mettere in difficoltà la difesa e il centrocampo biancazzurro, senza però diventare fino ad ora concretamente pericoloso. Al 29' grande occasione per il Pineto, incursione di Schirone che sfiora il palo alla destra di Plizzari.



PINETO Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Njambe, Germinario, Amadio, Schirone, Borsoi; Volpicelli, Chakir.

A DISPOSIZIONE Mercorelli, Di Filippo, Gambale, Teraschi, Ruggiero, Della Quercia, Lombardi, De Santis, Baggi, Villa, Macario, Traini, Foglia, Grilli. All. Amaolo.

PESCARA: Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; De Marco, Aloi, Manu; Merola, Cuppone, Cangiano.