Un'altra impresa del Pineto: piega l'Arezzo ed è in semifinale scudetto

Il Pineto continua a sognare: batte per 3-1 l’Arezzo e vola in semifinale di Poule Scudetto. La squadra di Amaolo confeziona un altro capolavoro dopo la storica promozione in serie C e la conquista della finale di Coppa Italia, in programma a Gavoranno contro la Giana Erminio domenica prossima, 28 maggio (ma verrà spostata a causa della concomitanza con la semifinale scudetto).

La partita

Dopo il primo tempo chiusosi con le marcature di Della Quercia, Forgione e Allegretti per i biancazzurri , nel secondo è Pattarello a riaprire la contesa. Il match incomincia con un eurogol di Riccardo Della Quercia: dopo un’azione insistita il capitano rivierasco prende la mira e fucila Trombini per il vantaggio locale. I biancazzurri vogliono subito il raddoppio: Allegretti, assist perfetto per Emili ma Trombini risponde da campione. Ancora gli abruzzesi protagonisti: su corner di Emili Nonni incorna sul fondo. Il meritato 2-0 arriva al 25′: Forgione sigla dopo la rete pesantissima contro la Vastese il gol del raddoppio. I padroni di casa vogliono mettere in ghiacciaia il match: Allegretti autarchico si gira e fa la cosa più difficile ma incredibilmente cestina tutto sul fondo. Il Pineto detta legge: Della Quercia, tiro smanacciato da un attentissomo Trombini. Poco male per la squadra del presidente Silvio Brocco: calcio di punizione fulmineo di capitan Della Quercia, Allegretti questa volta è impeccabile e con un tocco liftato confeziona il tris.

Nel secondo tempo la partita recita sempre il medesimo copione: Emili ricambia il favore ad Allegretti, alto di poco sopra la traversa. Come sempre la legge del calcio colpisce ancora: il neo entrato Pattarello si accentra, con il mancino toglie le classiche ragnatele dal sette e riapre il match. Il Pineto non ci sta : su cross Nonni sale in cielo, ancora una volta sul fondo. Sempre gli abruzzesi in forma smagliante spingono: Della Quercia, petto di Maio ma il neo entranto Njambè accarezza solamente il palo. Nel finale spinge il Cavallino: Pattarello ancora una volta innesca il mirino, Mercorelli super smanaccia in corner. Nel finale il numero uno è strepitoso con un colpo di reni su Damiani.

Pineto – Arezzo 3-1: il tabellino

Reti: 6′ Della Quercia, 25′ Forgione, 39′ Allegretti (P) 65′ Pattarello (A)

Pineto: Mercorelli; Pica, Nonni, Ceccacci; Traini (85′ Marchegiani), Forgione, Di Filippo, Della Quercia; Emili (83′ Braghini); Maio, Allegretti (66′ Njambè). A disposizione: D’Egidio, Consorte, Piccioni, Capaldo, Lucarini, Del Mastro. Allenatore: Amaolo.

Arezzo: Trombini; Pericolini, Polvani, Risaliti, Zona (78′ Lazzarini); Foglia (56′ Damiani), Bianchi, Castiglia (60′ Convitto); Bramante (60′ Gucci), Persichini, Cantisani (46′ Pattarello). A disposizione: Di Furia, Viti, Settembrini, Arduini. Allenatore: Indiani.

Arbitro: Arcidiacono di Acireale.