VIDEO | Premio "Miglior biancazzurro" a Pierluigi Iervese

L'allenatore del Pescara Primavera ha anche fatto un accenno al suo futuro: "Allenare la prima squadra? Non so, con il presidente Sebastiani ho un bel rapporto di stima, ma di questo non abbiamo parlato. Mi farebbe piacere, non mi nascondo"

È stato premiato come "Miglior biancazzurro" della stagione 2020-21 l'allenatore del Pescara calcio Primavera, Pierluigi Iervese, nella 27a edizione di un riconoscimento che in passato ha celebrato professionisti del calibro di Max Allegri, Giampiero Gasperini, Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, solo per fare alcuni esempi. Davanti ai giornalisti sportivi pescaresi delle principali testate giornalistiche, mister Iervese è stato stuzzicato sul suo futuro e quello del suo team giovanile. È la prima volta che il premio viene assegnato all'unanimità a un allenatore anche perché, visto l'andamento del team biancazzurro di prima squadra appena retrocesso in C, sarebbe stato fuori luogo darlo a un calciatore.

"Un momento indimenticabile della mia carriera - sono state le prime parole di Pierluigi Iervese - sono contentissimo e dedico questo premio a mio padre che è stato un grande tifoso del Pescara. Devo ringraziare lo staff che mi supporta e la squadra composta da elementi molto interessanti, che ritroveremo prossimamente in campionati importanti. Speriamo di chiudere la stagione senza distrazioni per non compromettere quanto di buono abbiamo fatto vedere fino ad oggi. Sul mio futuro non mi sbilancio, resto con i piedi per terra, anche se da pescarese verace allenare in futuro la prima squadra sarebbe davvero un sogno".

