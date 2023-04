Picerno - Pescara 0-3: partita e tabellino

Obiettivo terzo posto raggiunto dai biancazzurri di Zeman che, con l'ampia vittoria contro il Picerno, chiudono la fase regolare del campionato terzi in classifica, accedendo direttamente alla seconda fase dei play off. Finisce 3-0 per il Delfino una sfida molto intensa soprattutto nei primi minuti, durante la quale i padroni di casa sembravano poter giocare alla pari del Pescara ma il gol su rigore alla mezz'ora del primo tempo cambia tutto e permette ai biancazzurri di chiudere la prima frazione in vantaggio.

Nella ripresa, Lescano ancora una volta è protagonista e porta a due i gol di vantaggio. Appena un minuto dopo è Merola che chiude definitivamente i conti sul 3 a 0 per gli ospiti. Il resto della partita vede il Picerno tentare di realizzare almeno un gol ma i ritmi si abbassano notevolmente e fondamentalmente il Pescara riesce a controllare gli affondi della squadra avversaria. Ora Zeman e i suoi ragazzi potranno avere una breve pausa prima di iniziare l'avvenuta dei play off per arrivare all'obiettivo ambizioso della promozione in serie B.

PRIMO TEMPO

Inizia la partita, primo pallone per il Pescara. Al terzo minuto punizione da ottima posizione per i biancazzurri. Sul tiro di Merola rimpallo e palla che finisce in angolo, protestano i giocatori del Pescara per un presunto fallo di mano. I biancazzurri sembrano avere il controllo del gioco con il Picerno che si difende nella sua metà campo. Al 13' occasione per il Picerno con Ceccarelli ma nulla di fatto. Due minuti dopo sempre Ceccarelli gran tiro respinto da Sommariva. Ancora un cross pericoloso al 15' Santarcangelo vicino alla rete, blocca il portiere del Delfino. I padroni di casa sembrano prendere coraggio e iniziano a macinare gioco. Al 19' bella girata di Merola, palla deviata in angolo. Sul corner Lescano di poco a lato di testa. Al 21' ammonito Santarcangelo del Picerno. Al 23' Ceccarelli di sinistro rasoterra, palla fuori per un soffio. Cartellino giallo per Delle Monache per un intervento scomposto. Dopo un inizio scintillante si abbassano i ritmi in campo. Al 28' grande occasione per il Pescara con Brosco, grande parata di Albertazzi. Al 29' rigore per il Pescara per un fallo su Merola. Ammonito anche Guerra. Lescano non sbaglia: 1-0 per il Pescara. Al 35' ammonito Milani. Al 36' grande occasione per il Picerno ma i padroni di casa non concretizzano con Garcia. Al 37' rasoterra dal limite di Lescano, palla che sfiora il palo ed esce. Nel finale il Picerno sembra essere calato ed il Pescara ricomincia a costruire gioco in modo più pressante. Al 44' il Picerno conquista un calcio d'angolo dopo un tiro di Guerra. Finisce il primo tempo: 1-0 per il Pescara.

SECONDO TEMPO

Sostituzione nel Picerno: entra Novella al posto di Pagliai. Inizia la ripresa. Al 2' Santarcangelo colpisce il palo di testa con il portiere biancazzurro battuto. Il Picerno ci crede e cerca a tutti i costi il pari con un pressing intenso ai danni dei biancazzurri che però sono ben posizionati e vigili in campo. Al 52' entra Emmausso al posto di Santarcangelo. Esce anche Albadoro entra Diop .Nel Pescara esce Palmiero entra Gyabuaa, ed esce Germinario per Aloi. Al 58' raddoppio del Pescara: stacco di testa ancora di Lescano, 2-0 per i biancazzurri e partita in discesa. Al 59' super gol di Merola che con una progressione entra in area e batte Albertazzi: 3-0 per il Pescara. Al 62' ammonito Kraja. Al 66' entrano Bellacani per Milani e Cuppone per Delle Monache nel Pescara. Per il Picerno entra D'Angelo per Golfo. Al 70' Emmanusso sfiora il gol con un rasoterra di poco a lato. Al 73' sempre Emmausso buon calcio di punizione bella risposta del portiere del Delfino. Al 77' entra Regilando esce Ceccarelli. Partita che sembra avere poco da dire ormai, squadre che abbassano sensibilmente il ritmo anche se il Picerno tenta comunque di trovare il gol della bandiera. Ammonito all'84' Merola. All'86' rischia l'autogol Garcia, salva Albertazzi. Al 90' ammonito Emmausso. Finisce la partita: Picerno - Pescara 0-3.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai (dal 1' st Novella), Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli (dal 34' st Reginaldo), Albadoro (dal 9' st Diop), Golfo (dal 22' st D'Angelo); Santarcangelo (dal 9' st Emmausso). A disposizione: Rossi, Gammone, Allegretto, Kouda, D'Angelo, Esposito, Reginaldo, Gonnelli, Monti, Diop, Novella, Emmausso. Allenatore Emilio Longo

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani (dal 21' st Pellacani); Germinario (dal 10' st Aloi), Palmiero (dal 10' st Rafia), Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache (dal 21' st Cuppone). A disposizione: D'Aniello, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Rafia, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Cancellotti. Allenatore Zdenek Zeman

Reti: al 31' st Lescano (rigore), al 13' st Lescano, al 15' st Merola

Ammonizioni: Santarcangelo, Delle Monache, Guerra, Milani, Kraja, Merola, Emmausso

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria