Pianella - Mutignano 2-1, la squadra di Coppa vola al terzo posto

Tre punti che valgono il terzo posto in solitaria nella classifica di Promozione girone B. Lo scontro diretto contro il Mutignano sul campo di Miglianico, ha visto trionfare il Pinaella di mister Coppa nel finale di gara con un gol di Manuel Di Muzio. Gara difficile che ha visto il Pianella andare subito in gol con Nannarone. Il pareggio degli avversari, però, non ha spento l’entusiasmo e la voglia di vincere dei pescaresi. Caparbietà premiata sul finire con il gol vittoria di Di Muzio, sempre più bomber della squadra con le sue 9 realizzazioni.

“Partita condotta ottimamente da noi nel primo tempo – dichiara mister Marco Coppa – con il meritato vantaggio e forse meritavamo il raddoppio. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, complice anche la squadra avversaria che ci ha messo in difficoltà raggiungendo il pareggio meritatamente. A dire la verità il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto; il calcio però è fatto anche di episodi e noi siamo stati molto bravi e determinati nel trovare il vantaggio e la vittoria”.

Prossima gara contro il Fontanelle, in programma mercoledì 22, in dubbio per alcuni casi di positività al Covid-19: il Pianella attende notizie, ma intanto si gode un clamoroso ma meritato terzo posto.