Il Pescara specialista in rimonte subite: ecco quanti punti ha sprecato finora

Il Pescara contro la Juve Stabia incassa la terza rimonta da 2-0 a 2-2 all’Adriatico in questa stagione, la quarta se si somma l’1 a 1 incassato dal Giugliano due settimane fa. Era già accaduto in precedenza contro Monterosi e Latina. Altri punti gettati via e altra occasione persa per tornare a correre tra le mura amiche. Un totale di otto punti sprecati in gare casalinghe e – almeno sulla carta – più che abbordabili. Questi pareggi alla lunga hanno favorito il ritorno del Foggia in classifica. Ovviamente, difficile commentare quello di domenica scorsa, che Zeman ha subito nella sua prima partita della nuova gestione, con pochi allenamenti nelle gambe e nella testa dei suoi giocatori. Due punti persi per il boemo, ma a pesare oggi sono sicuramente i sei punti clamorosamente sciupati nella gestione Colombo, in particolari quelli contro Latina e Giugliano, nel bel mezzo della lunga crisi che ha portato all’esonero del tecnico brianzolo. Per il boemo, però, subire rimonte clamorose non è una novità. Nell’ultima esperienza in B alla guida del Pescara (stagione 2017-18, da settembre a marzo), Sdengo due volte ha visto il Pescara passare dal 2-0 al 2-2 (contro Salernitana e Entella), una addirittura dal 3-0 al 3-3 (contro il Frosinone).

Il calendario scorre veloce e di occasioni per battute a vuoto non ce ne sono più. Da domenica prossima, ad Agropoli, contro la Gelbison, il Pescara non potrà permettersi di gettare via altri punti. Anzi, l’occasione sembra subito ghiotta: una vittoria contro i campani potrebbe già valere il controsorpasso su un Foggia chiamato a sfidare un Avellino reduce dalla goleada subita a Catanzaro. Poi nel turno infrasettimanale, biancazzurri impegnati a Messina e Foggia alla prova del derby interno contro il Monopoli, con i biancoverdi tornati nelle alte sfere con 45 punti, gli stessi del Cerignola. Alla 33a, domenica 19 marzo, Pescara in casa contro la Turris e Foggia a Cerignola per un derby che sarà l’ultima spiaggia per il terzo posto per la matricola Audace. Il Pescara deve spremere al massimo questo trittico di partite, prima di andare a fare visita al Catanzaro: ad oggi sembra non esserci speranza per nessuno al Ceravolo, quindi meglio riprendersi il terzo posto prima di andare a sfidare Vivarini, magari con maggiore tranquillità e una condizione diversa.