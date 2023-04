Pescara, 7 gol a Capistrello per avvicinarsi ai play-off

Serie C Girone C

Il Pescara con le seconde linee segna sette gol a Capistrello nel test amichevole organizzato da Zeman proprio per dare spazio ai giocatori fin qui meno impiegati. Tanti assenti quindi tra i biancazzurri. L’ultimo è stato Ingrosso, dato inizialmente nella formazione di partenza, ma costretto a fermarsi per il fastidio al ginocchio durante il riscaldamento. L’esperimento di Zeman nella Marsica è stato quello di Cuppone attaccante centrale, con Rafia in campo dal primo minuto. Il duo confeziona da subito le giocate migliori: al 13′ e al 18’ da un assist di Rafia arrivano i gol di Cuppone, che hanno chiuso sullo 0-2 il primo tempo. Nella ripresa, il primo squillo di Gozzi, al 5’: segnali positivi dal terzino sinistro, finalmente a disposizione. Al 10′ il poker: numero di Delle Monache, assist di testa di Desogus e rete di Cuppone, che firma la sua tripletta. Il Capistrello si regala un attimo di gloria al 15′: Di Marco su punizione spedisce la palla supera oltre la barriera e segna il gol della bandiera marsicana. E’ ancora Rafia il mattatore assoluto del match: alla mezzora imbambola la difesa e offre a Delle Monache la palla dell’1-5. Il gioiellino di Cappella sul Tavo si guadagna un rigore qualche minuto dopo e cede a Desogus il tiro dal dischetto, che il sardo non fallisce. Ultima emozione al 40′: tiro di Gyabuaa, leggera deviazione e palla in rete per l’1-7 finale.

A fine partita, Zeman polemico contro lo slittamento dei play-off di undici giorni: "Cosa penso? Che in Italia le cose non sono mai a posto. Non ci resta che lavorare e aspettare il nostro momento".

Capistrello - Pescara 1-7: il tabellino

Capistrello: Di Girolamo, Mozetti, Di Marco, D’Eramo, Imbriola, Fantauzzi, Masrtrone, De Meis L, Carnevali, De Meis E, Patrizi. All. Giordani.



Pescara: D’Aniello; Cancellotti, Pellacani, Boben, Gozzi; Aloi, Rafia, Germinario; Kolaj, Cuppone, Desogus. A disposizione Sommariva, Palmiero, Boben, Crescenzi, Gyabuaa, Delle Monache. All. Zeman.

Reti: 3 Cuppone, 1 Gozzi, 1 Delle Monache, 1 Desogus, 1 autorete (su tiro di Gyabuaa), Di Marco L. (C).