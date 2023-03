Pescara, con Zeman nove finali per il terzo posto

Con Zeman in panchina, nove finali per tenersi stretto il terzo posto . Si comincia sabato pomeriggio all'Adriatico contro la Juve Dtabia. Il ko di Cerignola ha messo in discussione il piazzamento finale dei biancazzurri, con il ritorno del Foggia a -2 e proprio del Cerignola a -3. Sono le due cugine pugliesi le concorrenti a cui deve guardare con attenzione il Delfino. Troppo importante arrivare terzi, come confermato anche dallo stesso boemo durante la presentazione: due settimane per lavorare, zero cartellini sul groppone (ai play-off scatta la squalifica ogni due gialli), la possibilità di giocare da testa di serie con le gare di ritorno in casa. Un tesoretto da portare a casa per entrare nella corsa per la B direttamente dal turno nazionale di andata e ritorno, evitando le fatiche e i rischi dei due turni in gara secca contro le rivali del girone C.

Si comincia dal prossimo week-end a correre forte per evitare di essere scavalcati. Il Pescara gioca in casa contro una Juve Stabia in caduta libera e deve solo vincere, se vuole continuare a sedere sul podio della classifica. Il Foggia, dopo aver vinto ad Andria, torna allo Zaccheria e ospita la Viterbese, penultima in classifica. Una partita sulla carta più che abbordabile. Lecito immaginarsi, alla vigilia, una vittoria dei rossoneri e quindi il rischio concreto di vederli scappare davanti o agganciare i biancazzurri. E il Cerignola, che ha strapazzato l’ultimo Pescara di Colombo, giocherà invece sul campo della Turris, partita più difficile per la matricola di Pazienza, che è temibile in casa e meno performante fuori. Lo scenario più probabile, ad oggi, è quello di una volata a due tra Pescara e Foggia per la terza piazza, con lo scontro diretto in equilibrio totale (0-4 e 0-4). La settimana successiva – 31a giornata – altro crocevia importante. Zeman farà visita alla Gelbison, mentre il Foggia giocherà al Partenio contro l’Avellino. Il Cerignola tornerà in casa per il derby contro la Virtus Francavilla. Sulla carta, anche il turno del 12 marzo potrebbe essere favorevole ai biancazzurri per cristallizzare la situazione nella corsa al terzo posto. Il 15 marzo turno infrasettimanale con il Pescara impegnato a Messina, il Foggia in casa nel derby contro il Monopoli e il Cerignola in trasferta contro lo scorbutico Picerno.

Gelbison - Pescara: variazione

La Lega di Serie C, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto la variazione dell’orario d’inizio della partita Gelbison – Pescara, in programma domenica 12 marzo: non più alle 17.30, ma alle ore 14.30.