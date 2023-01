Pescara - Viterbese: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

"Serve solo la vittoria". Alberto Colombo non ci gira intorno, alla vigilia della gara casalinga contro la Viterbese, la prima di due sfide casalinghe decisive (la prossima contro il Foggia, domenica 29 gennaio alle 14.30). "Ci sono momenti in cui il risultato conta ancora più di altre volte. Sappiamo bene il valore di questa partita contro la Viterbese. Nulla deve influenzarci: vogliamo solo vincere", ha aggiunto. Pescara senza Brosco in difesa, brutta notizia dell'ultim'ora: il difensore è vittima di un affaticamento, ma gli esami sono negativi. Al suo posto torna Boben con Ingrosso, panchina per Mesik. Aloi recupera e gioca in mezzo al campo, Kraja e Mora interni. Cuppone verso la panchina con Desogus e Kolaj titolari alle spalle di Tupta. Continua il caso Lescano. “Manchiamo nei dettagli. E alla lunga pesano. Le prestazioni positive ci aiutano e tanto, ma serve anche l’altro mezzo bicchiere da riempire. Dobbiamo completare le buone prestazioni: Avellino, Latina, Crotone ma mancano alcuni dettagli che ci hanno condizionato. Davanti non sfruttiamo quello che creiamo mentre dietro quei due episodi negativi li paghiamo”, è l'analisi del momento fatta dal tecnico brianzolo. L’attacco senza Lescano non punge, altro handicap pesante del Pescara attuale. Il tecnico però non fa problemi di reparto e ha le idee chiare sulla gestione dell’italoargentino, escluso nelle ultime settimane dalla formazione titolare: “Creiamo molto, ma ci manca la finalizzazione. Non ho paura del caso Lescano. Devo rispettare dei principi per tutelare il gruppo. Non posso tollerare chi trasgredisce quei principi. Lescano ha fatto 8 gol, è vero, ma il problema del gol è nato quando abbiamo iniziato a perdere. E Lescano c’era in quel periodo. Io devo rispondere ad una cosa: il mio modo di pensare le cose. Per carità, può essere sbagliato. Ma io ho i miei principi. Perché viene convocato? E’ un patrimonio della società e certe decisioni si prendono insieme. Io non ho problemi ad azzerare tutto. Il mio obiettivo è il bene del Pescara. La scelta di tenere fuori il giocatore non è influenzata dalla società. Cosa serve? Che torni a fare quello che faceva ad inizio stagione”. La Viterbese arriva con un nuovo allenatore e la rabbia per aver subito una penalizzazione in classifica. “Non sappiamo molto di loro visto che hanno il nuovo allenatore. E per questo ci vorrà maggiore attenzione, soprattutto sulle palle inattive. Ci sono nuovi acquisti, come Barillà. Marotta e Volpicelli li conosciamo bene”.

Pescara - Viterbese: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 28 Ingrosso, 18 Boben, 2 Milani; 20 Kraja, 8 Aloi, 19 Mora; 21 Desogus, 7 Kolaj; 39 Tupta. All. Colombo. VITERBESE (3-5-1-1) 77 Bisogno; 11 Semenzato, 13 Ricci, 14 Riggio; 17 Pavlev, 24 Mbaye, 8 Megelaitis, 10 Mungo, 15 D'Uffizi; 7 Volpicelli; 18 Polidori. All. Lopez.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Pescara - Viterbese: dove vedere la partita in tv e in streaming

Pescara - Viterbese, partita valida per la 3a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma domani, domenica 22 gennaio alle 14.30, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.