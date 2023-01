Pescara - Viterbese 1-0: partita, tabellino e voti

Ritorno alla vittoria. Il Pescara piega al 90' la Viterbese con un gol di Marco Delle Monache e torna a festeggiare per i tre punti dopo 40 giorni dall'ultima gioia, a Monopoli, dello scorso 11 dicembre. All'Adriatico il successo mancava da 70 giorni, ovvero dall'1 a 0 firmato da Vergani contro il Messina. I biancazzurri blindano il terzo posto e si preparano al prossimo match contro il Foggia, in programma domenica prossima ancora tra le mura amiche. Servirà una prestazione importante per piegare i pugliesi, in forte ascesa nell'ultimo periodo, dopo la vittoria di oggi sul Potenza: i Satanelli settimi ma a due punti dal Cerignola, quarto.

La partita

Il Pescara fa da subito la partita, con piglio e personalità, ma senza pungere in attacco. Al 22’ da un cross dalla destra di Cancellotti, Cuppone stacca con il tempo perfetto e schiaccia nell’angolino, Bisogno sfodera una parata pazzesca e nega il gol all’attaccante pugliese. Al 32’ Kraja dal limite affilatissimo, ancora una parata importante del portiere laziale. Due minuti più tardi ci prova Kolaj con il destro dal limite, palla alta non di molto. Un buon primo tempo si chiude senza gol, ma la squadra di Colombo gioca a senso unico e meriterebbe decisamente di andare in vantaggio. Nel secondo tempo, Colombo forza la mano per sbloccare il match: dentro Vergani e passaggio al 4-2-3-1 con l’uscita dal campo di Aloi. L’ex Inter è la punta centrale, con Cuppone a destra e Kolaj a sinistra, oltre a Tupta “sottopunta”. Anche Lopez cambia in attacco: dentro l’esperienza di Marotta al posto di Volpicelli per far salire la squadra e cercare di sfruttare qualche episodio favorevole nell’area avversaria. Ma per un quarto d’ora abbondante si gioca costantemente nella metà campo degli ospiti.

Al 3’ la più clamorosa occasione della partita per i biancazzurri. Cuppone non riesce a dare forza al pallone nell’area piccola, Bisogno respinge corto e Cancellotti da due metri calcia a botta sicura ma colpisce un difensore laziale, posizionato sulla linea di porta. Il Pescara non riesce a segnare e dalla tribuna il pubblico invoca l’ingresso in campo di Lescano, dalla panchina si alzano in tanti, ma non l’italoargentino. Il caso continua e Colombo intanto pesca altre risorse tra le riserve: tocca ai giovani Desogus e Delle Monache per l’assalto finale. Questa volta la mossa del tecnico brianzolo paga. Il talentino di Cappelle sul Tavo entra bene in partita a 15’ dalla fine e trova il guizzo che spacca la partita al 90’: salta un uomo, entra in area e serve Desogus al centro. Il rasoterra del sardo non viene trattenuto dal portiere, sulla palla s’avventa l’esterno classe 2005 e scaglia con tutta la sua rabbia la sassata dell’uno a zero. E’ il primo gol in serie C per Delle Monache (dopo la doppietta in Coppa Italia di qualche mese fa). Un gol che vale tre punti e che potrebbe portare il Pescara fuori dalla crisi.

PESCARA-VITERBESE 1-0: il tabellino

MARCATORI Delle Monache (P) al 45’ s.t.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 6; Cancellotti 6,5, Boben 5,5, Ingrosso 6, Milani 5,5 (dal 27’ s.t. Crescenzi 5,5); Kraja 5,5 (dal 35’ s.t. Palmiero s.v.), Aloi 5 (dal 1’ s.t. Vergani 6), Mora 6; Cuppone 6 (dal 31’ s.t. Delle Monache 8), Kolaj 6 (dal 27’ s.t. Desogus 6), Tupta 6. (Sommariva, D’Aniello, Gyabuaa, Lescano, D’Aloia, Mesik, Saccani, Germinario). All. Colombo 6

VITERBESE (3-5-2) Bisogno 6,5; Riggio 5,5, Ricci 6, Semenzato 6; Pavlev 5,5, Andreis 5 (dal 18’ s.t. Barillà 6; dal 46’ s.t. D’Uffizi s.v.), Megelaitis 6,5, Mungo s.v. (dal 18’ s.t. Mbaye 6,5), Devetak 5,5; Volpicelli 5 (dal 1’s.t. Marotta 5,5), Polidori 5,5. (Dekic, Chicarella, Rabiu, Rodio, Renault, Spolverini, Cats, Aly, Montaperto). All. Lopez 6

ARBITRO Crezzini di Siena 6.

NOTE paganti 900, abbonati 1.367, incasso non comunicato. Ammoniti Aloi, Riggio, Kraja, Delle Moanche. Angoli -. Recupero 2’ p.t., 4’ s.t.