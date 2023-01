Pescara - Viterbese: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto nello stadio Adriatico Cornacchia per il fischio d'inizio di Pescara - Viterbese. Il delfino deve vincere e convincere portando a casa punti preziosissimi per la classifica. Fischio d'inizio alle 14,30

PRIMO TEMPO

Partita che inizia subito con un buon ritmo, il Pescara sembra aggressivo e propositivo. Al 10' ammonito Aloi per il Pescara. Al 10' occasione per la Viterbese, punizione da buona posizione ma palla alta. Al 16' esce Mungo entra Mybae nella Viterbese. Al 22' grande occasione per il Pescara, cross sulla testa di Cuppone ma è pronto il portiere Bisogno che evita il vantaggio dei biancazzurri. Il Pescara inizia a far salire il ritmo e sembra riuscire a prendere in mano il match. Al 34' conclusione pericolosa di Kraja che stoppa e cerca l'angolino, ma anche questa volta Bisogno non si fa sorprendere. Biancazzurri che vogliono il gol e costruiscono gioco ed occasioni ma la Viterbese fino ad ora sembra riuscire a resistere. Al 35' altra occasione con Kolaj, dal centro dell'area forte destro e palla di poco sopra la traversa. Un minuto dopo Tupta ci riprova a portare in vantaggio il Pescara, ma nuovamente il portiere della Viterbese salva e butta in angolo.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari; Cancellotti, Boben, Ingrosso, Milani; Kraja, Aloi, Mora; Cuppone, Kolaj; Tupta. Allenatore Alberto Colombo

A DISPOSIZIONE: Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Mesik, Saccani, D’Aloia, Germinario, Gyabuaa, Palmiero, Delle Monache, Desogus, Lescano, Vergani.

VITERBESE (3-5-1-1) Bisogno; Riggio, Ricci, Semenzato; Pavlev, Andreis, Megelaitis, Mungo, Devetak; Volpicelli; Polidori. Allenatore Giovanni Lopez

A DISPOSIZIONE: Dekic, Chicarella, Rabiu, Marotta, D’Uffizi, Mbaye, Rodio, Renault, Spolverini, Cats, Ndom, Barillà, Montaperto.