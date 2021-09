Pescara - Vis Pesaro, ultime e probabili formazioni

Le ultime dopo la rifinitura di Auteri al Poggio. Rasi sostituisce lo squalificato Nzita a sinistra. Clemenza titolare a destra del tridente, Galano va in panchina. Out Bocic e Chiarella, Illanes va in panchina. Nella Vis Pesaro rientra Gavazzi dalla squalifica, out l'infortunato Tonso, Marcandella e l'ex Di Sabatino (fuori lista). Coppola recupera.

STADIO ADRIATICO - ORE 17:30 - diretta su SKY SPORT e ELEVEN.

PESCARA (3-4-3) 33 DI GENNARO; 23 CANCELLOTTI, 18 DRUDI, 38 FRASCATORE; 13 ZAPPELLA, 8 MEMUSHAJ, 21 POMPETTI, 3 RASI; 97 CLEMENZA, 30 DE MARCHI, 7 D’URSI. ALLENATORE AUTERI.

VIS PESARO (3-5-2) 22 FARRONI; 24 PICCININI, 4 GAVAZZI, 6 MANETTA; 27 SACCANI, 21 MARCANDELLA, 23 COPPOLA, 11 DE NUZZO, 3 GIRAUDO; 28 GUCCI, 11 CANNAVO’. ALLENATORE BANCHINI.

ARBITRO Frascaro di Firenze.