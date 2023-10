Pescara - Vis Pesaro: il Delfino per il riscatto. Ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Delfino è chiamato subito a rialzare la testa. Dopo il ko nel derby con il Pineto di mercoledì, coinciso con la prima sconfitta stagione che ha fatto rinviare l'assalto al secondo posto, la banda Zeman nel posticipo del Girone C in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 ha necessità di tornare a correre. L'avversario di turno è la Vis Pesaro, che ha solo 5 punti in graduatoria e che ha come obiettivo stagionale la salvezza. Il copione tattico della partita non dovrebbe essere molto dissimile da quello del derby, con il Pescara a provare a fare la gara e la squadra avversaria che, corta e compatta, sarà dedita ad una prestazione prettamente fatta di difesa e ripartenze.





LE ULTIME – La Federazione estone non ha concesso il placet per il ritorno anticipato di Georgi Tunjov, quindi per la seconda partita di fila la mezzala mancina mancherà. Ed è un problema, visto che è il giocatore con più qualità della rosa biancazzurra e l'attuale capocannoniere con 3 gol sui 14 complessivi siglati dalla squadra (giocando oltretutto solo 5 partite, nemmeno intere, sulle 7 disputate). In mediana tornerà in regia Squizzato, dopo il giorno di riposo concesso contro il Pineto. In avanti, probabile conferma di Cangiano come ala sinistra e debutto di Tommasini dal 1' come centravanti. L'ex Pisa, che in stagione ha giocato appena 60 minuti distribuiti tra Coppa Italia (dove è anche andato in gol contro la Fermana) e campionato), è favorito su Vergani per prendere il posto dell'appannato Cuppone, che partirà per la prima volta dalla panchina. In difesa riecco Pierno. Nella Vis Pesaro degli ex Valdifiori e Pucciarelli, mancheranno il portiere titolare Neri e l’esterno Mamona (visto in Abruzzo con la maglia della Vastese). L’undici di Banchieri ha 5 punti, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte.





ARBITRO - La sfida sarà diretta da sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione di Varese, al quarto anno di C, assistito dai guardalinee Matteo Paggiola della sezione di Legnago e Antonino Junior Palla della sezione di Catania. Quarto ufficiale di gara è Maria Marotta della sezione di Sapri. Il fischietto lombardo vanta due precedenti con il Delfino, entrambi positivi e risalenti all'epoca di Alberto Colombo. Si tratta di Pescara Gelbison 2-1 del 6 novembre 2022 e di Pescara Potenza 5-0 del 5 febbraio 2023





GLI EX - Sono tre nelle fila della Vis Pesaro, ma solo 2 sono giocatori. Si tratta di Mirko Valdifiori e Manuel Pucciarelli. L'ultimo è il Direttore Generale Vincenzo Serraiocco ,ex socio e sponsor con la sua attività del Delfino.





PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Aloi (Dagasso); Merola, Tommasini, Cangiano. All. Zeman.

Vis Pesaro (3-4-2-1) Polverino; Zagnoni, Tonucci, Cusumano; Mattioli, Valdifiori, Ievorlino, Zoia; De Vries, Di Paola; Pucciarellli. All. Banchieri



DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara - Vis Pesaro, partita valida per l'ottava giornata del girone B Lega Pro, in programma lunedì 16 ottobre alle 20.45 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sports e in streaming su Now