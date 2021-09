Pescara, contro la Vis Pesaro out anche Illanes

Auteri non recupera il difensore argentino. Out anche Nzita (squalificato), Chiarella, che domani si opera, e Bocic. E De Marchi è in dubbio, Galano titolare?

Ultimi allenamenti della settimana per il Pescara in vista della sfida di domenica pomeriggio all'Adriatico contro la Vis Pesaro e tanti dubbi per Auteri. Il difensore argentino Illanes alla fine deve arrendersi al fastidio al polpaccio e prosegue le sedute differenziate: debutto rimandato. Oltre a Illanes, domenica saranno assenti Nzita, squalificato, e gli infortunati Chiarella (domani si opera alla spalla) e Bocic.

I dubbi del tecnico riguardano l'attacco: De Marchi, andato a segno a Carrara, ha problemi ad una spalla. L'attaccante si sta allenando e intende sacrificarsi per essere in campo. Il tecnico valuterà oggi e domani le sue condizioni e poi deciderà se dare la maglia all'ex Cittadella o ad uno dei due colleghi disponibili: Ferrari e Rauti. Fiducia a D’Ursi sul lato sinistro del tridente, mentre a destra prosegue il ballottaggio tra Clemenza e Galano, con il pugliese che scalpita per una maglia da titolare.

Vis Pesaro senza Tonso, che ha riportato fratture a naso e zigomo domenica scorsa contro il Pontedera. Potrebbe farcela Coppola. Rientrerà Gavazzi, capitano dei marchigiani. Un ex nella Vis: Pasquale Di Sabatino, 24 anni difensore di Città Sant’Angelo, cresciuto nel settore giovanile biancazzurro.