Pescara - Vis Pesaro: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto per il fischio d'inizio alle 12.15 di Pescara - Vis Pesaro, match importante per il Delfino che cerca punti dopo la sconfitta nel derby contro il Pineto. L'inizio della partita è stato posticipato di 30 minuti in quanto le due squadre sono arrivate nello stadio Adriatico Cornacchia in ritardo a causa di un incidente stradale che ha bloccato il traffico.

PRIMO TEMPO

Parte il match, Pescara subito in attacco. Ritmi non altissimi con le squadre che si studiano per capire come riuscire a trovare varchi pericolosi. Entrambe le squadre puntano alle ripartenze senza però fino ad ora, riuscire a concretizzare. All'11 pericolo per il Pescara: De Vries arriva in area ma Brosco riesce a deviare il tiro del calciatore della Vis Pesaro. Sale la pressione del Pescara, che inizia a macinare gioco e a spostare il gioco nella metà campo avversaria. Due calci d'angolo consecutivi per il Pescara. Al 20' prima occasione per il Pescara: Mesik di testa su un calcio d'angolo colpisce bene ma palla di poco sopra la traversa. Il ritmo si abbassa nuovamente e le due squadre non sembrano riuscire ad impensierire le rispettive difese. Al 29' grande occasione per Cuppone che perde l'attimo giusto per calciare, grande recupero della difesa della Vis Pesaro. Al 34' il Pescara reclama per un presunto calcio di rigore per una spinta su Cuppone. Al 37' ancora una volta la difesa della Vis Pesaro salva su una conclusione di Merola. Sempre Merola al 38' ha una grande occasione, si libera nell'area piccola ma calcia forte e fuori dallo specchio della porta. Un solo minuto di recupero nel primo tempo. Al 46' De Marco si trova un ottimo pallone da pochi metri, ma il tiro è debole.

SECONDO TEMPO

Doppio cambio all'inizio della ripresa: entrano Accornero e Tommasini, escono Cuppone e Cangiano. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo: il gioco si concentra a centrocampo e nessuna delle due squadre sembra riuscire a imporsi e a prendere in mano il pallino del gioco. Al 51' ammonito Mesik del Pescara. Due minuti dopo ammonito l'ex biancazzurro Valdifiori della Vis Pesaro. Al 54' calcio d'angolo su un bel sinistro di De Marco. Sulla ripartenza pericolo nell'area del Pescara, salva Plizzari al 56'. Al 59' nella Vis Pesaro esce Bucciarelli entra Sylla. Al 68' gran botta di Accornero, parata da 10 e lode di Polverino.

PESCARA Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso, Aloi, De Marco; Merola, Cuppone, Cangiano. A disp. Ciocci, Barretta, Floriani, Di Pasquale, Pellacani, Moruzzi, Squizzato, Mora, Manu, Accornero, Tommasini, Masala, Vergani. Allenatore Zeman

VIS PESARO Polverino; Zagnoni, Tonucci, Ceccacci; Mattioli, Iervolino, Valdifiori Zoia; Di Paola; Pucciarelli, de Vries. A disp. Mariani, Giunti, Rossoni, Nina, Sylla, Peixoto, Karlsson, Marcandella, Loru, Foresta, Cusumano, Rossetti, Gulli, Da Pozzo, Kemayou. Allenatore Banchieri