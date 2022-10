Pescara - Vis Pesaro, Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara inizia il suo cammino in Coppa Italia. Oggi pomeriggio alle 18, all’Adriatico, la squadra di Colombo affronta la Vis Pesaro nel primo turno della competizione. Gara secca a eliminazione diretta: al termine dei 90’, in caso di parità, eventuali supplementari e rigori. Chi vince oggi, affronta nel secondo turno la vincente di Gubbio – Recanatese: si giocherebbe, in caso di qualificazione del Delfino, ancora all’Adriatico il prossimo 2 novembre, sempre in gara secca.



Il tecnico biancazzurro guarda con attenzione alla Coppa, ma pensa anche alla prossima trasferta di Potenza, in programma sabato prossimo alle 17.30 al Viviani (i tifosi stanno organizzando dei pullman). Ampio turnover per far respirare diversi titolarissimi, come Plizzari, Cancellotti, Mora e Lescano. Nessuna deroga al 4-3-2-1, ma dentro Sommariva tra i pali per la prima a difesa della porta biancazzurra. Saccani sulla destra, con il ritorno di Ingrosso al centro del reparto accanto a De Marino, che farà la sua prima uscita da difensore centrale. A sinistra l’atteso ritorno in campo di Luca Crecco, che torna dopo cinque mesi e lo fa giocando da terzino sinistro. A metà campo dentro Gyabuaa, che a Potenza starà fuori causa squalifica. Palmiero titolare per alzare i giri del motore, occasione per Germinario mezzala. Sulla trequarti, Kolaj dal 1’ con Delle Monache. Al centro dell’attacco avrà una ghiotta chance di giocare nel suo ruolo naturale Tupta, non essendo a disposizione Vergani, causa problemi alla schiena (ma l’ex Inter tornerà a disposizione per la partita di Potenza).



Coppa Italia, la formula



E’ cambiata la formula per questa stagione. Il percorsosi dividerà in diverse fasi. La Lega Pro ha intanto diramato gli accoppiamenti dei 4 gruppi nei quali sono state inserite 56 squadre in totale. Il Pescara, in base a criteri geografici è stato inserito nel gruppo 2. Gli accoppiamenti tra le 14 società di ciascun gruppo sono stabiliti tramite sorteggio. E il Pescara ospiterà mercoledì la Vis Pesaro. Nel gruppo 2 ci sono anche Pordenone, Triestina, Cesena, Ancona, Imolese, Rimini, Vicenza, Gubbio, Virtus Verona, Recanateseo, Fermana e Arzignano Valchichiampo. Dal primo turno eliminatorio ai quarti si giocheranno gare uniche a eliminazione diretta, le semifinali e le finali saranno invece disputate con gare di andata e ritorno. In tutti i turni, in caso di parità, si disputeranno i supplementari ed eventualmente i rigori. In semifinale e finale non vale la regola del gol in trasferta. Al secondo turno partecipano le 28 squadre qualificate nel turno precedente e le quattro ammesse alla Coppa Italia “maggiore”. Anche in questo caso le società verranno suddivise in quattro gruppi (in questo caso da 8) all’interno dei quali saranno stabiliti gli accoppiamenti, sempre con sorteggio.

Pescara - Vis Pesaro, Coppa Italia: probabili formazioni

Pescara (4-3-2-1) Sommaiva; Saccani, Ingrosso, De Marino, Crecco; Gyabuaa, Palmiero, Germinario; Kolaj, Delle Monache; Tupta. All. Colombo.

Vis Pesaro (4-3-3) Cavalli, Ghazoini, Gavazzi, Borsoi; Aucelli, Astrologo, Nina; in attacco, iGarau, Sosa, Ngom. All. Sassarini.

Arbitro: Mirabella di Napoli.