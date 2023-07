Pescara, sprazzi di zemanlandia nel primo test stagionale

Primi sprazzi di zemanlandia e tanta voglia di Pescara allo stadio Mastrangelo di Montesilvano. È finita 11-0 per i biancazzurri contro la Vis Cerratina. I cento o poco più fortunati che hanno potuto assistere alla prima amichevole della squadra di Zeman contro la formazione di Seconda categoria (questa la capienza massima dell’impianto, ad oggi, per motivi di sicurezza) hanno cantato, applaudito e sventolato i loro vessilli. Il primo della stagione lo ha segnato il baby bomber Accornero dopo 11’ (poi sono arrivati il bis al 20’ e il tris al 32’), stella della Primavera del Genoa sbarcata solo due giorni fa in ritiro. Unico assente il centrocampista Manu, ancora alle prese con un problema alla caviglia (questa settimana per lui solo lavoro differenziato).

Nel 4-3-3 del boemo, Plizzari in porta, Pierno a destra, Pellacani e Staver centrali, Moruzzi a sinistra. In mediana, Dagasso mezzala destra, Squizzato al centro e Tunjov interno sinistro. Tridente con Accornero a destra, Belloni punta centrale e Masala a sinistra. Nel primo tempo Delfino a segno anche con un autogol un rasoterra di Belloni, un diagonale di Pierno e il tiro di punta di Masala. Sette a zero all’intervallo per i biancazzurri.

Nella ripresa, dopo una breve "lezione" davanti alla panchina ai suoi calciatori assieme agli uomini dello staff, il boemo cambia tutto l'undici: Barretta tra i pali, Catena, Brosco, Mesik e Milani in difesa, in mediana Mora, Squizzato e Cuppone (adattato come mezzala in attesa di volti nuovi nel reparto o nuova intuizione tattica di Zeman?), Merola, Vergani e Kolaj in attacco. Il primo gol della ripresa lo firma Cuppone al 9' (poco prima aveva centrato una traversa clamorosa).

Lunedì prossimo il secondo test contro il Manoppello a Montesilvano (ore 18). Venerdì 28 luglio amichevole contro la Castrum Silvi (ore 18) e martedì 1° agosto contro il Villa 2015 (ore 18).