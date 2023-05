Pescara - Virtus Verona: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Cori, fumogeni, applausi, entusiasmo per Zeman e il suo Pescara nella rifinitura pregara tenuta questa mattina a Montesilvano. Si scalda l'atmosfera attorno al Delfino per la gara di ritorno del primo turno nazionale dei play-off contro la Virtus Verona, in programma domani sera all'Adriatico. Saranno almeno 7mila gli spettatori presenti (al momento oltre 5mila i biglietti venduti), un dato che fotografa la voglia crescente di grande calcio che si respira in città. Oggi pomeriggio, e domani, apertura straordinaria dello Store in via Carducci per permettere ai tifosi di acquistare il biglietto in tempo per domani.

Per iniziare a sognare, bisogna superare l’ostacolo Virtus Verona. Dopo il pari dell’andata in Veneto, il Pescara ha due risultati su tre a disposizione per centrare la qualificazione tra le migliori otto della C. Non sono previsti i supplementari in caso di parità al 90’. In quanto testa di serie, al Pescara basterà un pareggio con qualunque risultato. I gol segnati fuori casa non valgono doppio. “Ai tifosi non lancio appelli, vorrei semplicemente che venisse tanta gente. A Pescara il calcio è sempre stato importante. Durante la rifinitura sono stati splendidi, li ringrazio. Sono contento che la squadra viene seguita. Se venissero tanti tifosi sarei felicissimo, ma dipende molto da noi. Zemanlandia è tornata? Io la chiamo “Pescara”, voi chiamatela come volete”, ha detto il boemo ieri dopo l’allenamento.

Il Pescara del Gavagnin-Nocini verso la conferma in blocco dal 1’. Torna a disposizione l’ex di turno Pellacani, ma parte dalla panchina. Rischia il forfait Crescenzi. Dubbio Aloi-Palmiero. Tre i biancazzurri in diffida dopo aver preso il giallo a Verona: Plizzari, Mesik e Milani. “Formazione confermata? Tutto è possibile, ma c’è qualche problema per qualcuno e devo valutare. Crescenzi sta maluccio”.

Sull’avversaria, il tecnico del Pescara avverte i suoi: “Loro hanno fatto bene per tutto il girone di ritorno, fuori casa qualcosa non andava all’inizio, però poi hanno fatto 35 punti nel ritorno e stanno meglio ora. Spero non conoscano l’Adriatico, ma sono bravi a buttarsi negli spazi. Sono una squadra con un clima familiare. Lonardi molto bravo, non a caso lo hanno già venduto in B. La condizione atletica? Noi stiamo bene. A Verona il problema non è stato fisico ma tattico. A centrocampo eravamo messi male. Ho fatto quei due cambi subito per cercare di aggiustare le cose. Aloi? E’ in concorrenza con Palmiero, ma può giocare in tutti i ruoli. Soffriamo e soffriremo per sempre le palle inattive. Chi ha sbagliato lo sa, peccato che i giocatori se ne accorgono solo quando le cose sono già successe. E’ vero che abbiamo due risultati su tre, ma la squadra vuole giocare per vincere. Lo ha sempre fatto e lo farà anche questa volta".

Pescara - Virtus Verona: probabili formazioni

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 18 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 17 Rafia, 5 Palmiero, 20 Kraja; 30 Merola, 10 Lescano, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Virtus Verona (4-3-1-2): 1 Giacomel; 6 Daffara, 4 Cella, 27 Faedo, 13 Ruggero; 44 Talarico, 20 Hallfredsson, 17 Lonardi;

10 Danti; 90 Casarotto, 99 Fabbro. All. Fresco.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Pescara - Virtus Verona: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Virtus Verona, partita valida per il ritorno del primo turno nazionale dei play-off di Lega Pro, in programma domani, lunedì 22 maggio alle 20.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv su Sky Sport, per tutti gli abbonati del pacchetto Calcio.