Pescara-Virtus Verona 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buonasera dall'Adriatico e benvenuti alla diretta della gara tra Pescara e Virtus Verona. Mister Zeman avverte i suoi: "Sono bravi a buttarsi negli spazi. Sono una squadra con un clima familiare. Lonardi molto bravo, non a caso lo hanno già venduto in B". Seguite con noi questa partita, valida per il ritorno dei play off.

Pescara-Virtus Verona: la cronaca

45+1' si chiude il primo tempo tra Pescara e Virtus Verona, 1-1 all'intervallo. Al momento il pareggio qualificherebbe il Delfino. Ci fermiamo qualche minuto e torniamo per il secondo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' fermato in offside Delle Monache.

42' giocata in area di Delle Monache e conclusione forte sul primo palo deviata in angolo dalla difesa ma nulla di fatto.

39' rovesciata spettacolare dal limite dell'area di Rafia e palla che supera di un soffio la traversa! A un passo dall'eurogol! Dall'altra parte traversone di Casarotto in area sporcato in angolo, batte Leonardi sul secondo palo dove allontana la difesa.

38' conclusione di Casarotto dai 25 metri in posizione centrale. Plizzari un pò sorpreso respinge con il petto.

37' cross basso di Milani per Merola anticipato da Ruggero in area sulla traiettoria.

35' fallo tattico di Brosco a centrocampo, primo giallo del match.

33' imbucata in area per Talarico che si porta palla sul sinistro ma calcia molto male per fortuna degli avversari

32' partita molto vivace con i biancazzurri che concedono molto dietro.

29' incredibile contropiede fallito dalla Virtus Verona! Due contro due con Casarotto che pesca sul secondo palo Kristoffersen, ma da due passi calcia a lato! Qualche istante prima bolide centrale di Rafia respinto di pugni da Giacomel.

25' conclusione in area da posizione defilata per Rafia ma palla larga

23' palla recuperata alta da Delle Monache che però scivola e finisce per commetter fallo

22' da Merola a Kraja che dal limite prova a piazzare il destro, vola Giacomel sulla sua sinistra per respingere la conclusione!

21' da Faedo a Casarotto che molto libero prova a crossare ma la difesa devia la sfera sul fondo. Corner troppo lungo per tutti, rimessa dal fondo.

18' Brosco sigla il pareggio dei biancazzurri! Su traversone dalla destra di Palmiero verso il secondo palo, sponda aerea di Lescano per il difensore, lesto a colpire sotto misuro di testa alla sinistra di Giacomel.

17' angolo dalla sinistra per il Pescara, alleggerisce in fallo laterale la difesa.

15' Virtus in vantaggio! 0-1 all'Adriatico! Cross basso dalla sinistra verso il secondo palo di Casarotto per Kristoffersen, pronto ad appoggiare in porta da due passi. Difesa colpevole nell'occasione.

14' Merola prova a imbucare Delle Monache in area ma non ci arriva sul pallone alto

12' punizione ai 30 metri per il Pescara, palla scodellata da Palmiero in area ma ha la meglio la difesa.

8' filtrante di Rafia per il taglio di Delle Monache, conclusione in area sul primo palo ma ottima opposizione di Cella in angolo. Sugli sviluppi presa alta di Giacomel

7' fischiato fallo di sfondamento di Kraja, punizione per la difesa

5' girata di Lescano dal limite dell'area ma alza la mira.

3' scontro fortuito tra Lescano e Giacomel in area, gioco fermo e staff medico in campo. Tutto ok per i due giocatori, si può riprendere con la punizione per gli ospiti per carica al portiere.

1' si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Virtus Verona in maglia rossoblù, Pescara in quella biancazzurra.

Le due suadre sono in campo, è tutto pronto all'inizio del match. Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna nei giorni scorsi

Pescara-Virtus Verona: il tabellino

PESCARA - 22 Plizzari, 2 Milani, 5 Palmiero, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 13 Brosco, 17 Rafia, 20 Kraja, 24 Mesik, 29 Cancellotti, 30 Merola. A disp.: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 8 Aloi, 9 Vergani, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 32 Gozzi, 88 Germinario. All. Zeman

VIRTUS VERONA - 1 Giacomel, 3 Mazzolo, 4 Cella, 6 Daffara, 7 Nalini, 13 Ruggero, 17 Lonardi, 19 Kristoffersen, 27 Faedo, 44 Talarico, 90 Casarotto. A disp.: 22 Sibi, 29 Freddi, 8 Begheldo, 10 Danti, 14 Amadio, 20 Hallfredsson, 21 Gomez, 25 Santi, 30 Zarpellon, 35 Cellai, 63 Turra, 72 Priore, 95 Munaretti, 99 Fabbro. All. Fresco

Reti: 15' pt Kristoffersen, 18' pt Brosco