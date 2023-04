Pescara - Virtus Francavilla 4-1: partita, tabellino e voti

Altri tre punti preziosi per il Pescara, che all'Adriatico liquida la pratica Virtus Francavilla 4-1 e allunga al terzo posto sulle rivali con un rassicurante +4. Il 4 a 0 nei primi 45’ manda in estasi i (pochi) tifosi dell’Adriatico. Doppio Lescano e doppio Merola, ma i ricami di Kolaj (un palo clamoroso) e Rafia (dal suo tiro nasce il poker prima dell’intervallo) sono merce pregiata per questa serie C. Il gol della bandiera di Murilo, per il definitivo 4-1, arriva al 90’. I pugliesi sono storditi e annichiliti già dopo il due a zero, nel primo quarto d’ora. La squadra di Calabro, priva del suo riferimento offensivo e uomo squadra Patierno, sembra davvero poca cosa. Andata sotto, non riesce a mettere in piedi un’azione sensata per impensierire la squadra di Zeman, che gioca un primo tempo a ritmi altissimi, con qualità e precisione nel passaggio e nella conclusione. La seconda parte di gara è un allenamento per il Delfino: la Virtus, a parte un pizzico d’orgoglio, non è mai davvero pericolosa e si dedica al fallo sistematico sui giocatori pescaresi, graziata in alcune occasioni da un generoso Taricone di Perugia, che non espelle Murilo per un fallaccio su Rafia e non vede l’entrata di Karlsson sulla caviglia di Plizzari, fallo non sanzionato che costringe il portiere del Pescara lasciare il campo ad inizio ripresa sorretto dai membri dello staff medico.

La cronaca

Al 9’ suggerimento di Lescano in verticale per Merola, Caporale lo stende con un intervento durissimo. Nessun dubbio per Taricone: rigore. Il bomber italoargentino sul dischetto è implacabile: Milli spiazzato e 15° gol stagionale dell’ex Entella. Per la Virtus sono già guai grossi. Il Pescara infierisce subito, Merola dal vertice destro dell’area si accentra e piazza nell’angolino di giustezza: gol da cineteca per l’ex Cosenza. Al 24’ Kolaj potrebbe chiudere la partita, l’italoalbanese davanti al portiere non riesce a colpire sulla palla profonda di Palmiero. Il numero 7 biancazzurro pochi minuti dopo sfonda centralmente, salta due uomini e scarica un gran rasoterra dal limite: palo pieno con Milli battuto. Non c’è traccia di Virtus nella metà campo pescarese, la squadra di Calabro sembra già aver perso le speranze di poter rientrare in partita. Speranze che diventano quasi nulle prima dell’intervallo. Kolaj concede un altro numero d’alta scuola che permette a Merola di spingere solo in porta la palla del tris. Mentre molti spettatori lasciano gli spalti per godersi la pausa al bar dello stadio, i biancazzurri spingono a manetta. Altra giocata stratosferica nel recupero: Rafia calcia di potenza da venticinque metri, Milli non trattiene e Lescano si concede il tap in del poker, che per lui vale quota 16 in classifica marcatori.

Il Pescara sale a 59 punti e si piazza a +4 dalle inseguitrici Foggia (prima vittoria per Delio Rossi a Messina) e Picerno (pari in casa del Monterosi) e a +6 dall’Audace Cerignola, che frena in casa contro il Potenza.

Curiosità

Durante l'intervallo in curva nord un romantico siparietto. Due giovani tifosi biancazzurri, Guido e Lucia, si scambiano la promessa di matrimonio tra gli applausi dei sostenitori del Delfino presenti.

PESCARA-VIRTUS FRANCAVILLA 4-1: il tabellino

MARCATORI Lescano su rigore (P) al 10’, Merola (P) al 14’, Merola (P) al 44’, Lescano (P) al 46’ p.t.; Murilo (V) al 44’ s.t.

PESCARA (4-3-3) Plizzari 6 (dall’8’ Sommariva 6,5); Cancellotti 6, Brosco 6, Mesik 6, Milani 6,5; Rafia 7,5 (dal 45’ s.t. Aloi s.v.), Palmiero 7 (dall’8’ Mora 6,5), Kraja 6,5; Merola 7,5, Lescano 7,5, Kolaj 7,5 (dall’8’ Delle Monache 6). (D’Aniello, Gozzi, Boben, Pellacani, Ingrosso, Catena, Crescenzi, Gyabuaa, Germinario, Desogus, Vergani, Cuppone.). All. Zeman 7

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1) Milli 5,5; Solcia 5 (dal 1’ s.t. Idda 5,5), Minelli 5, Caporale 5; Pierno 5, Macca 5, Risolo 5, Di Marco 5 (dal 1’ s.t. Murilo 6,5), De Marino 6 (dal 13’ s.t. Cisco 6); Maiorino 5 (dal 45’ s.t. Carella s.v.), Karlsson 4,5 (dal 45’ s.t. Ejesi s.v.). (Romagnoli, Negro, Yacubiv, Manarelli, Prinelli). All. Calabro 5

ARBITRO Taricone di Perugia 5,5.

NOTE paganti 1.824, abbonati 1.367, incasso 24.047 euro. Ammoniti Solcia, Caporale, Risolo, Pierno, Macca, Milani, Murilo, Rafia, Brosco. Angoli 3-8. Recuperi 1’ p.t., 4’ s.t.