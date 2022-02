Pescara - Virtus Entella: vigilia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la scoppola di Reggio Emilia, il Pescara torna in campo domani sera alle 21 contro la Virtus Entella. Un vero spareggio per il terzo posto, con il Cesena spettatore interessato. Il Delfino è scivolato al quinto posto in compagnia dell’Ancona, a -3 dalla terza posizione occupata dal Cesena e, appunto, dall’Entella che non perde fuori casa da quattro mesi (0-1 a Siena lo scorso 16 ottobre). Liguri reduci dalla vittoria casalinga contro il Pontedera firmata da Magrassi.

Le ultime

Nel Delfino, Ingrosso verso il rientro, assenti Nzita, squalificato, e Memushaj, infortunato. Auteri schiera Rasi a sinistra e rilancia Veroli in difesa al posto di Illanes. In mediana dubbio tra De Risio e Pontisso accanto a Pompetti. In attacco, Rauti o Clemenza con Ferrari e D'Ursi.

Volpe non avrà Capello, infortunato, oltre ad un calciatore positivo al Covid. A Pescara tornerà a disposizione Cleur, che dovrebbe partire dalla panchina. Una maglia da titolare per l’ex biancazzurro Dessena. L’arbitro del match è Francesco Luciani della sezione di Roma 1.

Probabili formazioni

Pescara (3-4-3) 22 Sorrentino; 68 Ierardi, 38 Ingrosso, 27 Veroli; 13 Zappella, 21 Pompetti, 20 Pontisso, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D'Ursi. All. Auteri.

Virtus Entella (4-3-1-2) 24 Borra; 21 Coppolaro, 19 Chiosa, 15 Pellizzer, 35 Pavic; 7 Dessena, 14 Lipani, 28 Rada; 10 Schenetti; 33 Merkaj, 32 Lescano. All. Volpe.

Pescara - Virtus Entella: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Virtus Entella, in programma domani, giovedì 17 febbraio, alle 21 all'Adriatico, sarà trasmessa da Sky Sport Sport Calcio – Sky Sport 256 (Satellitare) e Sky Sport Calcio (Digitale Terrestre), oltre che su Eleven Sports