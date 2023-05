Pescara - Virtus Entella: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La carica di undicimila cuori spingerà il Pescara domani sera contro la Virtus Entella nell’andata dei quarti di finale dei play-off di serie C. Una partita che può decidere già in larga parte le sorti del doppio confronto con i liguri, che si completerà mercoledì 31 a Chiavari con il match di ritorno. Zeman spera in uno stadio pieno e sarà quasi accontentato: rispetto agli oltre 9mila che hanno spinto il Delfino contro la Virtus Entella, dovrebbe essere abbondantemente superata quota 10mila per il primo round contro i biancocelesti di Volpe. L’obiettivo è superare quota 11.165 spettatori, il record mai più infranto dalla semifinale play-off per la serie A del 2019 contro il Verona, con Pillon in panchina.

Il boemo ha una rivincita da prendersi contro la squadra di Volpe, che nei play-off della passata stagione lo ha eliminato con il Foggia. Il boemo sorride perché ieri ha avuto anche l’ok dello staff medico su Riccardo Brosco: il difensore centrale torna a disposizione dopo aver rischiato il forfait nei giorni scorsi a causa del problema muscolare all’adduttore patito lunedì scorso all’Adriatico nel primo tempo contro i veronesi.

“La squadra sta abbastanza bene sia mentalmente che fisicamente, e sa che si sta giocando qualcosa di importante. Loro sono fortissimi, già mi hanno eliminato lo scorso anno con il Foggia – dice Zeman alla vigilia in conferenza stampa – . E sono più forti della passata stagione. Brosco e Crescenzi sono entrambi disponibili. Non siamo testa di serie? Non cambia nulla, io voglio sempre che la squadra giochi per vincere. In casa dobbiamo fare qualcosa di più”.

L’Entella è arrivata al terzo posto nel girone B, ma era fin dalla vigilia una delle candidate alla vittoria finale. Una rosa ambiziosa costruita per il salto di categoria immediato, obiettivo che al momento non è stato centrato, creando anche un po’ di frustrazione nell’ambiente. “Merkaj è il pericolo più grande. Lo ha dimostrato in campionato e contro il Gubbio. Ma anche Ramirez, ci fece male in Coppa Italia con la Sampdoria”, ha detto l’allenatore del Delfino.

La gara d’andata in casa diventa un passaggio-chiave per centrare l’obiettivo semifinale contro la vincente di Foggia-Crotone. “Mi aspetto un grande pubblico sugli spalti: come quello di lunedì, e anche di più. Non basta il secondo tempo fatto con la Virtus Verona, dobbiamo fare di più e possiamo farlo. Dobbiamo prendere i riferimenti giusti e comportarci di conseguenza. I sette giocatori in diffida? Metto in campo la miglior squadra possibile. E poi loro ne hanno di più di diffidati. Loro fanno un 3-4-1-2? No, secondo me faranno un 3-4-2-1 che è più difficile da prendere. A centrocampo non sempre facciamo le scelte giuste”.

Scelte di formazione non scontatissime, a poche ore dal match d’andata. Brosco o Pellacani al centro della difesa, Cancellotti o Crescenzi sulla fascia destra (favorito l’ex Cremonese), Palmiero o Aloi in mezzo al campo. Otto undicesimi sono invece blindati. “Aloi o Palmiero? Dipende che partita vogliamo fare. E noi vogliamo provare a vincere. Su Delle Monache ribadisco: ha talento, lo ho sempre detto. E chi ha il suo talento può fare tutto. Ma non si deve bruciare, deve capire il calcio”. Sette i diffidati in casa biancazzurra: Plizzari, Mesik, Milani, Brosco, Palmiero, Kolaj e Lescano. Chi prende un giallo questa sera, salta la gara di ritorno a Chiavari. Ma sono nove i diffidati per la Virtus Entella, che giocherà con la spada di damocle sul capo.

Pescara - Virtus Entella: probabili formazioni

Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 3 Crescenzi, 18 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 17 Rafia, 5 Palmiero, 20 Kraja; 30 Merola, 10 Lescano, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Virtus Entella (3-4-2-1) 24 Borra; 77 Parodi, 36 Sadiki, 26 Manzi; 13 Zappella, 23 Paolucci, 14 Corbari, 8 Tomaselli; 9 Ramirez, 70 Meazzi; 33 Merkaj. All. Volpe.

Arbitro: Galipò di Firenze.

Pescara - Virtus Entella: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pescara - Virtus Entella, partita valida per l'andata del secondo turno nazionale dei play-off di Lega Pro, in programma domani, sabato 27 maggio alle 20.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv su Sky Sport, canale 253 (e in streaming su NOW). Telecronaca Andrea Voria, diretta gol Elia Faggion