"L'Entella è un avversario difficile, ma il Pescara di Zeman ha un potenziale enorme"

"Entella brutto cliente, ma il Pescara di Zeman ha un potenziale offensivo enorme". Roberto Cau, 47 anni, l’anno scorso nello staff tecnico del Seregno, nel girone A di Serie C, lunedì sera era all’Adriatico per Pescara – Virtus Verona: l'ex giocatore di Lanciano e Giulianova ha accompagnato, in qualità d'istruttore, i ragazzi della società Fair Play, realtà di puro settore giovanile di Collecorvino affiliata al Delfino. Una nuova vita dopo anni e anni di battaglie sui campi di tutta Italia, dalla serie A ai dilettanti. L’ex esterno offensivo di Bari, Monza, Frosinone, tra le tante, sardo ma pescarese d’adozione (la moglie Elena è di Loreto Aprutino), ha visto la partita vinta dai biancazzurri di Zeman dalla tribuna. “La Virtus Verona si è confermata avversaria insidiosa, ma solo nella prima parte del match – racconta Cau – , per fortuna erano in panchina all’inizio il mio ex compagno di squadra Danti, con cui ho giocato a Barletta, e Halfredsson, elementi di esperienza che avrebbero potuto cambiare la partita. Casarotto è stato devastante all’inizio con la sua velocità negli spazi, ma poi è venuta fuori la qualità del Pescara. La squadra di Zeman ha sofferto la ricerca della profondità della Virtus, ma era troppo superiore e si è visto alla distanza. Merola, Delle Monache, Rafia: sono giocatori incredibili a questi livelli. E in panchina i biancazzurri hanno gente che ha giocato mille battaglie, come Mora e Aloi, solo per citarne un paio”.

Ora c’è il quarto di finale contro la Virtus Entella. “Una brutta bestia – dice Cau – , perché è una squadra attrezzata e gioca su un campo piccolo e sintetico. Il Pescara è molto forte nel suo stadio e deve far pesare il fattore campo. Se riesce a vincere la prima con un buon risultato, può farcela. Altrimenti può diventare difficile. Il pubblico può fare la differenza, assieme ai migliori giocatori della rosa. Chi mi ha colpito? Ripeto: Delle Monache, Merola, Rafia e il terzino sinistro Milani”.

E il calcio di Zeman: può essere l’arma per arrivare fino in fondo a questi play-off? “Le idee del boemo sono sempre credibili, ma vincere è difficile. Le sue squadre soffrono la profondità perché giocano sempre con la difesa molto alta e gli avversari lo studiano per cercare di colpirlo nel suo punto debole. Ma il potenziale è davvero importante e se riesce a trovare l’equilibrio tra la fase difensiva e la forza dell’attacco può fare davvero male a tutti. Ha fantasia e velocità, davanti crea sempre qualcosa”.

Roberto Cau ha più 330 partite giocate in carriera da calciatore, poi esperienze vincenti come tecnico in D e in C. Oggi però ha scelto di allenare i bambini con la società Fair Play di Collecorvino di Giacomo De Angelis, entrata nell’orbita del Pescara. “Mi diverto tantissimo. Allenare i grandi era più facile, ai bambini devi insegnare tutto, ma puoi farlo senza stress. Insegno loro a divertirsi giocando a calcio, senza pensare al risultato. Ho sposato il progetto di questa società peruna scelta di vita: dopo anni in giro per l’Italia, volevo stare vicino a casa e alla mia famiglia. Vedendo l’atmosfera di Pescara – Virtus Verona, un po’ quel calcio mi è mancato… ma sono contento di essere qui: i bambini mi regalano emozioni incredibili”.