Deciso anche l'orario del recupero di Pescara-Virtus Entella, ecco quando si giocherà

È stato deciso anche l'orario della nuova data in cui verrà recuperata la partita tra Pescara e Virtus Entella, valida per la 15esima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021 e gia? riprogrammata per martedi? 27 aprile dopo il rinvio dello scorso 17 aprile a causa dei numerosi contagi da Covid registrati negli ultimi giorni. La gara, dunque, sarà disputata con fischio d'inizio alle ore 14.

Lo ha stabilito il presidente della Lega di Serie B, in virtu? dell’articolo 3.1 del codice unico Lega Nazionale Professionisti B n. 29 del 13 ottobre 2020 e ad integrazione del codice unico Lega Nazionale Professionisti B n. 222 del 16 aprile 2021. Ricordiamo che la Lega Serie B aveva accolto l'istanza presentata dalla società biancazzurra, costretta a richiedere il rinvio perché la Asl di Pescara aveva disposto la sospensione di tutte le attività fino al 26 aprile in via precauzionale.