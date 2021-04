Pescara-Virtus Entella, Grassadonia avverte: "Azzeriamo tutto e non cerchiamo alibi"

Alla vigilia di Pescara-Virtus Entella è tornato a parlare il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia: stamane, in conferenza stampa, l'allenatore ha detto che “occorrono 3 ore per raccontare tutto ciò che è accaduto in questi giorni, ma non cerchiamo alibi, dobbiamo cercare di azzerare tutto e togliere tutte le negatività per il bene del Pescara”. Poi Grassadonia ha parlato della situazione Covid nel gruppo squadra:

"Abbiamo posticipato l'allenamento a questo pomeriggio proprio per cercare di avere le idee più chiare su quello che potrà essere il recupero di diversi giocatori. Aspettiamo l'ultimo provino oggi. Contro l'Entella dobbiamo fare la partita che dobbiamo fare, quindi vincerla, e non pensare assolutamente ad altro".

Infine Grassadonia ha affermato, spronando i suoi: "La squadra sta bene, abbiamo lavorato anche se con difficoltà e certamente non sono stati giorni facili. Domani dvremo fare più del massimo per cercare di ottenere tre punti per noi fondamentali. Dobbiamo giocare da Pescara, perché sappiamo quanto è importante questa partita".