Pescara - Vicenza, nuovo asse di mercato

E’ il Vicenza il partner di mercato del Pescara in questi ultimi giorni. Dopo l'acquisto in prestito del difensore Ierardi, già presentato ufficialmente dal Delfino, il ds Luca Matteassi ha messo nel mirino un attaccante in esubero del club veneto: Samuele Longo, 30 anni, solo 9 apparizioni in B finora con la maglia vicentina in questa stagione. Longo sta valutando anche delle proposte dall’estero, avendo già avuto esperienze fuori dai confini italiani in passato, e nicchia di fronte all'idea di scendere di categoria. L’attaccante scuola Inter, però, potrebbe accettare una piazza prestigiosa di C qual è quella biancazzurra.

L’estate scorsa il Pescara aveva ceduto ai biancorossi Luca Crecco, che adesso è in uscita e sta trovando una nuova sistemazione dopo che a Vicenza è sbarcato Lukaku, dalla Lazio, per la fascia sinistra. Il ds Balzaretti preferirebbe restituire Crecco al Pescara e prendere, anche in ottica futura, il 21enne belga Nzita. La società biancazzurra non è convinta e probabilmente lascerà cadere nel vuoto la proposta vicentina. A meno che il sacrificio non serva per sbloccare l'operazione Longo, che comunque adesso non sembra essere la vera carta da giocare a fine mercato da parte di Matteassi e Sebastiani.

Il Vicenza vorrebbe anche Davide Veroli, 18 anni, difensore emergente della squadra di Auteri. Il giocatore non è convinto di trasferirsi oggi nell'ultima in classifica di serie B, perdendo il posto da titolare in biancazzurro e la possibilità di trovare un club di serie A la prossima estate.